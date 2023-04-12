Кішка Карла Лагерфельда з’явилася у глянці Vogue: обкладинка з улюбленими моделями дизайнера

Глянець Vogue випустив фантастичну обкладинку з усіма улюбленими моделями покійного дизайнера Карла Лагерфельда. Номер присвячений спадщині модних будинків Chanel, Chloe та Fendi колишнього дизайнера.

Знаменитого кайзера моди не стало у 2019 році. Світ досі з трепетом згадує про дизайнера, тож відомий глянець Vogue вирішив помістити на обкладинку всіх відомих моделей, які були улюбленицями та музами Карла Лагерфельда.

Читайте також Дизайнер Balenciaga представив халати в кольорах українського прапора: неймовірне фото

Глянець прикрасили Девон Аокі, Кендалл Дженнер, Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Амбер Валлетта, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Анок Яй і Лю Вень та навіть росіянка Водянова. Що цікаво, у зйомці не взяла участь улюблениця Карла – британська модель Кара Делевінь.

Знімки робила знаменита фотографиня Енні Лейбовіц, яка минулого року приїжджала в Україну та знімала для обкладинки Vogue першу леді Олену Зеленську.

Місце зйомки було обрано невипадково. Модельєр обожнював Grand Palais у Парижі. Будівля зараз закрита на реставрацію, яку фінансує модний дім Chanel, але це не завадило провести зйомку, яка навіть додавала ще більшого шарму.

Знову ж таки, травневий номер видання був присвячений творчості Карла Лагерфельда невипадково, адже цього року бал інституту Met Gala буде присвячений саме йому. Тематикою гала-вечора стане "Лінія краси" відомого дизайнера.

Vogue навіть дав кілька порад за стилем тим, хто отримав запрошення на Met Gala. Одна з рекомндацій звучить так: "Треба знайти свою версію коханої кішки Карла, Шупетт, і "одягтися а-ля Лагерфельд".

Саме такий образ продемонструвала знаменита "чорна пантера" Наомі Кемпбелл. Вона позувала з улюбленою кішечкою дизайнера Шупетт у вбранні від бренду Balmain.

Моделі були одягнені у бренди, які поважав та любив сам Карл Лагерфельд. Та, Кендалл Дженнер позувала у сукні від Versace.

Донателла Версаче зазначила, що Карл був дуже добрим другом Джанні Версаче, вони дуже любили та поважали один одного.