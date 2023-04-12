Знаменитого кайзера моды не стало в 2019 году. Мир до сих пор с трепетом вспоминает о дизайнере, поэтому известный глянец Vogue решил поместить на обложку всех известных моделей, которые были любимицей и музами Карла Лагерфельда.

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Глянец украсили Девон Аоки, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Амбер Валлетта, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Анок Яй и Лю Вэнь и даже россиянка Водянова. Что интересно, в съемке не приняла участие любимица Карла – британская модель Кара Делевинь.

Фото делала знаменитая фотография Энни Лейбовиц, которая в прошлом году приезжала в Украину и снимала для обложки Vogue первую леди Елену Зеленскую.

Место съемки было выбрано не случайно. Модельер обожал Grand Palais в Париже. Здание сейчас закрыто на реставрацию, финансируемую модным домом Chanel, но это не помешало провести съемку, которая даже придавала еще больший шарм.

Опять же майский номер издания был посвящен творчеству Карла Лагерфельда неслучайно, ведь в этом году бал института Met Gala будет посвящен именно ему. Тематикой гала-вечера станет "Линия красоты" известного дизайнера.

Vogue даже дал несколько советов по стилю тем, кто получил приглашение на Met Gala. Одна из рекомендаций звучит так: "Нужно найти свою версию любимой кошки Карла, Шупетт, и "одеться а-ля Лагерфельд".

Именно такой образ продемонстрировала знаменитая "черная пантера" Наоми Кэмпбелл. Она позировала с любимой кошечкой дизайнера Шупетта в наряде от бренда Balmain.

Модели были одеты в бренды, которые уважал и любил Карл Лагерфельд. И, Кендалл Дженнер позировала в платье от Versace.

Донателла Версаче отметила, что Карл был очень хорошим другом Джанни Версаче, они очень любили и уважали друг друга.