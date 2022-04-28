Надихнулась піснею "Ой у лузі, червона калина": Bevza випустила сережки у вигляді калини

Українська дизайнерка Світлана Бевза представила у своїй колекції сережки у вигляді китиці калини. На створення цього аксесуару Бевзу надихнула пісня "Ой у лузі червона калина".

З перших днів війни в Україні набув популярності гімн Українських січових стрільців – "Ой у лузі червона калина". У центрі Києва зі зброєю в руках фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк виконав цю композицію, яка дуже швидко стала вірусною.

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Ця пісня надихнула Світлану Бевзу на створення сережок, втім ще задовго до війни. Виріб з латуні вперше було представлено на Тижні моди у Нью-Йорку, за 10 днів до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Світлана Бевза каже, що з калиною у неї пов’язані найтепліші спогади з дитинства.

Моя бабуся давала її кожен раз, коли в мене була застуда. Крім того, я з дитинства пам’ятаю, як гарно виглядала калина взимку, коли випадав сніг. Ніякого листя, просто дерево з червоними ягодами,

– згадує дизайнерка.

Частину коштів з продажу сережок Світлана Бевза перерахує на потреби української армії.



Моносережка від бренду Bevza / Фото з FWD

Бренд Bevza вже не вперше звертається до рослинних мотивів у своїх образах. Одним із найвпізнаваніших предметів колекцій Bevza став пшеничний колосок в сережках та кольє.

"Мода – це найкращий та найкрасивіший спосіб заявити, що Україна була і є окремою країною. Я не витрачаю багато часу на роздуми, як реалізувати натхнення в колекції, тому що це так природно, я бачу це кожен день", – зазначає дизайнерка.



Моносережка від бренду Bevza / Фото з FWD



Моносережка від бренду Bevza / Фото з FWD