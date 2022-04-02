Моя душа в Україні: Мері Фуртас розповіла про переїзд у Порто та роботу бренду CULTNAKED

Засновниця бренду CULTNAKED Мері Фуртас в перші дні війни відправилася з донькою в Португалію. В інтерв’ю українському видання дизайнерка розповіла про роботу команди та подальші плани.

Мері Фуртас розповідає, що перед війною не будувала ніяких планів. Вона ніби відчувала, що щось трапиться.

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"У мене було майже упаковано кілька валіз, я почала їх доповнювати і почула бомби в області десь. Моє тіло просто паралізувало від страху, все було, як у тумані. Склали все у машину і поїхали на кордон", – сказала Мері Фуртас.

Ще в перші дні війни Мері розповідала, що заплатила всій команді зарплату за місяць та ще одну за наступний. За два тижні війни бренд вирішив продовжувати роботу.

Ще до війни Мері Фуртас надіслала у фонд "Повернись живим" 100 тисяч гривень. Під час війни дизайнерка зробили аналогічний внесок вдруге.

Працювати — не тільки чудовий спосіб ефективно допомогти державі, але й найпростіший і найдоступніший спосіб заспокоїтись в умовах війни",

– розповіла засновниця бренду CULTNAKED.

Мері Фуртас зараз перебуває в Порто. Вона зазначила, що наразі не бачить свого повернення в Україну, тож працюватиме дистанційно та шукати нові ресурси та способи робити нові релізи.

Як і більшість біженців, які перебувають у безпеці, Мері все одно сумує за Києвом.

"Я в Порто. Мені тут не подобається, але я закомітилася шукати тут тканини, тому найближчий місяць я тут. Відчуваю я себе дуже неоднозначно: я щаслива, що більшість моєї сім’ї у безпеці, щаслива, що ми можемо жити в відносному комфорті. Але моя душа в Україні, там де страждають люди. Мене розриває від відчаю, ненависті до русні, жаги помсти. Я плачу щодня", – розповіла Мері Фуртас.