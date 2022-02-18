Моніка Беллуччі захопила мережу фотосесією для китайського глянцю Schön: дивовижні кадри
Джерело:інстаграм Моніки Беллуччі
Знаменита італійська акторка і модель Моніка Беллуччі знялася у фантастичній фотосесії для китайського глянцю Schön. Зірка красувалася на обкладинці лютневого номера.
57-річна акторка зачарувала багатомільйонну армію прихильників чарівними світлинами для сторінок модного глянцю. Моніка вчергове доказує, що виглядати жіночно і привабливо можна незалежно від віку.
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Для обкладинок глянцю Беллуччі приміряла бежеву сукню на запах, чорну балаклаву з металізованими намистинами та біле пальто із зеленим бісерованим кольє.
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Акторка для фотосесії позувала у чорній двоярусній сукні зі шкіряними рукавицями та тренчі, який приміряла на оголене тіло.
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Також Моніка Беллуччі постала в сексуальній червоній сукні з глибоким декольте, золотистому платті з бахромою та шкіряному костюмі.
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Стилісти одягнули італійку в чорне боді, широкі шкіряні штани та жакет, створивши надзвичайно стильний образ.
Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки
Прихильники кінодіви оцінили розкішні світлини для глянцю та засипали зірку приємними коментарями.
- "Чудова, просто богиня";
- "Дуже елегантна зйомка";
- "Яка ж ви красива! У вас так багато запалу та харизми";
- "Прекрасна леді";
- "Королева краси".