Трендовий одяг на літо: 5 речей, які треба придбати вже зараз
За місяць вже настане довгоочікуване літо. Модниці особливо сильно люблять цей період, оскільки можна приміряти чимало стильного вбрання. Який одяг треба придбати на літо, щоб ефектно виглядати – читайте далі.
Літо не за горами, тож час підготувати свій гардероб до теплих днів, пише 24 канал. Пропонуємо вам зробити ставку на комфортне і зручне вбрання, а також придбати трендові речі, без яких нам цього сезону не обійтися.
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Цього літа вам треба придбати спортивний костюм, футболку оверсайз, велосипедки, базову майку, штани карго, джинсову спідницю та атласну сукню-комбінацію.
Спортивний костюм на літо
Коли літо вступить у свої права, спортивний костюм, що складається з худі та джогерів буде не надто зручним, тож краще придбати комбінацію, що складається з футболки-оверсайз та шортів. Робіть ставку на класичні кольори – молочний, чорний чи графітовий.
Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest
Футболка оверсайз + велосипедки
Велосипедки зайняли чільне місце в світі моди, тож вони точно вам знадобляться для простих та стильних образів. Найкраще виглядають такі шорти з футболками оверсайз, а зверху можете одягнути сорочку.
Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest
Базова майка + штани карго
Якщо навесні модниці поєднували штани карго з бомберами та вінтажними шкірянками, то влітку поєднуйте трендові карго з базовими майками. Під штани одягайте кросівки чи босоніжки на підборах.
Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest
Джинсова спідниця
Довга джинсова спідниця зараз знаходиться на піку популярності. Одягайте її з топами та футболками, підкреслюючи шкіряним поясом.
Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest
Сукня-комбінація
Атласна сукня-комбінація – ідеальний вибір на літню пору. Проста базова річ завжди виглядає дуже стильно та оригінально, а якщо захочете додати аутфіту родзинки – приміряйте незвичне взуття. Для мінімалістичного образу обирайте босоніжки з тонкими ремінцями.