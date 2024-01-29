Червоний та бордовий мають конкурента, адже такі яскраві та ефектні кольори може затьмарити ніжний відтінок вершкового масла, пише 24 Канал.

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У колекціях на весняно-літній сезон відтінок жовтого масла з’явився у багатьох брендах. Такий "дофаміновий" колір здатен покращити настрій з першою появою весняного сонця.

Порівняно з іншими яскравими кольорами, відтінок вершкового масла досить універсальний, адже його можна поєднувати в багатьох колірних комбінаціях. Жовта гама охоплює великий спектр відтінків та тонів.

Обирайте для себе на весну кремові кардигани, трикотажні сукні, сорочки, атласні плаття, спідниці та куртки. Цей відтінок гарно поєднується з білим кольором, блакитним, бузковим чи чорним.

Доволі красиво виглядають базові образи на основі кремого кардигану та блакитних джинсів з лоферами. Щоб додати образу святковості – одягніть трикотажну сукню з білими чоботами на підборах.

Елегантний образ вам забезпечить поєднання сорочки кремового відтінку з чорними штанами палаццо. Якщо ж плануєте придбати на весну куртку відтінку вершкового масла – сміливо стилізуйте її з синьою шапкою, шарфом чи сумкою.



Як виглядає наймодніший колір весни / Фото Pinterest



Як виглядає наймодніший колір весни / Фото Pinterest



Як виглядає наймодніший колір весни / Фото Pinterest



Як виглядає наймодніший колір весни / Фото Pinterest



Як виглядає наймодніший колір весни / Фото Pinterest



Як виглядає наймодніший колір весни / Фото Pinterest



Як виглядає наймодніший колір весни / Фото Pinterest