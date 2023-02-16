Стильні тренчі на весну 2023: найкраще вбрання, на яке треба звернути увагу
Джерело:Elle
Весна вже наближається, а разом із цим нам треба думати про поповнення гардероба новим вбранням. Цього разу зупиняємо свою увагу на тренчах, без яких не обходиться жоден демісезонний період.
Тренч – це незамінна весняна базова річ, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини. Британський плащ пісочного відтінку вже давно став класикою, без якої неможливо уявити весну чи осінь.
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Втім якщо не брати до уваги класичий варіант, то можна придбати й інші фасони, моделі та кольори, які виглядатимуть не менш розкішно.
Придивившись до тренчів, які представили дизайнери на модному показі сезону весна-літо 2023, радимо вам звернути увагу на певні топові позиції та додати щось із цієї добірки до свого гардероба.
Шкіряний тренч
Тренч з екошкіри завжди виглядає просто бездоганно. Обираючи серед кольорів, ви ніколи не помилитеся з чорним, коричневим чи молочним. Щоб додати вашому аутфіту жіночності, доповнюйте свої образи взуттям на підборах.
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
З патернами
Якщо ми звикли до світло-коричневого тренча – як основного елементу паризького стилю, то цьогоріч дизайнери вирішили додати трохи патернів – від газетного принта до тай-даю.
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
Кольоровий
Яскравий колір додасть динамічності вашому аутфіту. Якщо ви прихильниця кольорових речей, то обирайте тренч у червоному, бузковому чи зеленому кольорі, який стане головною родзинкою вашого аутфіту.
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
Класика
Ну і куди ж без класики? Якщо хочете зробити ставку на еталонний тренч, то оберіть верхній одяг якісного матеріалу, ідеального крою та фасону. Зручні кросівки, базові джинси та біла футболка – чудовий набір для створення стильного та позачасового образу.
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
Стильні тренчі на весну 2023 рік / Фото з Elle
Максимальна довжина
Мода на спідниці довжини максі торкнулася і верхнього одягу. Тепер дизайнери пропонують обирати довгі тренчі, які можна поєднувати з тими ж максіспідницями, сукнями та довершувати чоботами на підборах.