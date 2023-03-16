Актуальні тренчі на весну 2023: що радять одягати світові дизайнери

Універсальний тренч у період міжсезоння – найкраще рішення, коли не знаєш чого чекати від погоди. Утилітарний і практичний плащ з габарину не лише захищає нас в непогоду, але й є стильним верхнім одягом на весну. Він не виходить з моди, тому є актуальним та затребуваним.

У нових колекціях дизайнери пропонують обирати окрім класичних бежевих тренчкотів інші інтерпретації: з лакованої чи матової шкіри, з перфорацією або довжиною максі.

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Тренч є базови елементом гардероба, який довершує наші образи навесні та восени. Важко собі уявити образи без цього верхнього одягу, який ідеально пасує до будь-якого вбрання. Тренч ідеально пасує до деніму, джемперів, штанних костюмів, трикотажних суконь, шкіряних спідниць та сорочок вільного крою.

Універсальний плащ також чудово стилізується з масивними черевиками, кросівками, туфлями-човниками та лоферами.

Відомі бренди хоч і люблять створювати щось нове, втім все одно показують у колекціях тренчі у базових бежевих кольорах чи презентують шкіряні вироби, які зараз такі актуальні.

Дивлячись на колекції брендів спостерігається тенденція на довжину максі. Виглядає подовжений тренч дуже стильно та елегантно. Окрім цього, звертайте увагу на кольори, які здатні освіжити ваш аутфіт.

Якщо хочете досягнути максимально ефектного образу – створюйте ваш образ в одному кольорі з тренчем. Як показують виходи моделей на подіумі, монохромний look виглядає дуже стильно.



Модні тренчкоти на весну 2023 / Фото з Vogue



Модні тренчкоти на весну 2023 / Фото з Vogue



Модні тренчкоти на весну 2023 / Фото з Vogue



Модні тренчкоти на весну 2023 / Фото з Vogue



Модні тренчкоти на весну 2023 / Фото з Vogue



Модні тренчкоти на весну 2023 / Фото з Vogue