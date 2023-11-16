Який светр обрати на осінь-зиму: 5 красивих варіантів, які сподобаються кожній

Светри – це вже невід'ємна частина гардеробу на осінньо-зимовий сезон. Модниці цінують такий одяг за комфорт і тепло.

Але светри можуть не лише дарувати затишок, а й вдало доповнювати будь-який образ. Усе залежить від фасону, матеріалу й кольору. Добірку найбільш актуальних варіантів – зібрав 24 Канал.

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Светр з вирізом

Светр з V-подібним вирізом – потрібний елемент для формування базового гардеробу. Його можна поєднувати з різними штанами, джинсами та спідницями. Граючись з тканинами та кольорами, можна досягти чудового вигляду.



Светр з V-подібним вирізом / Фото Pinterest

Светр-оверсайз

Дуже комфортна річ, яка підійде кожній. Найсміливішим радять одягати такий джемпер на голе тіло замість сукні. Буде дуже ефектно. Довгі светри стильно комбінуються з високими чоботами або грубими черевиками.



Светр-оверсайз / Фото Pinterest

Пухнастий светр

Актуальна модель на сезон – осінь-зима 2023-2024. Модниці будуть задоволені, адже в такому одязі дуже тепло та затишно. До того ж такий джемпер є гарним на вигляд. Не потрібно жертвувати своїм комфортом заради краси.



Пухнастий светр / Фото Pinterest

Короткий светр

Вкорочені джемпери підійдуть усім, особливо людям невисокого зросту. Вони круто поєднуються з спідницями-міді або джинсами з високою посадкою. Нейтрального кольору чи яскравого, це вже вам обирати.



Вкорочений светр / Фото Pinterest

Вололазка

Якщо ви не хочете помилитись з вибором светру на найближчий сезон, то варто зупинитися саме на водолазці. Це база, яка ніколи не виходить з моди. Особливо легко складати луки з білими, чорними та бежевими відтінками.



Водолазка / Фото Pinterest