Джинсові, шовкові та спортивні: гід наймоднішими штанами карго

Штани карго цього сезону стали наймоднішими. До нас повертається мода останніх десятиліть, тож у тренди увійшли штани з безліччю кишень та мішкуватим фасоном, які були актуальними у 90-х роках.

Штани карго у весняно-літньому сезоні на піку слави. І мова йде не про єдиний варіант, а одразу кілька стильних моделей – джинсові, шовкові, спортивні, більш стримані та з великою кількістю кишень.

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Які модні та актуальні штани карго карго цього сезону, що обирають інфлюенсерки та з чим поєднують – читайте далі.

Додайте кольору

Класичні мішкуваті штани карго просяться поєднати їх з простими речима – білою футболкою та чорною курткою. Якщо до цієї формули додати яскравий одяг – образ заграє геть по-іншому. Емілі Сіндлев додала до нейтральних кольорів – бузкове взуття та чорні окуляри з яскравою оправою.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван

Шовкові

Карго із шовку – більш витончена та вишукана версія штанів. Італійська блогерка К’яра Ферраньї носить їх з кардиганом у рубчик. Комплект урізноманітнюють зелені окуляри та взуття з анімалістичним принтом.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван

Джинсові карго

Один із найгарячіших варіантів карго – джинси. Карго з цупкого денімового матеріалу виглядають дещо масивно, тож щоб створити ніжний образ – додайте легку блузу та поєднайте з цікавими босоніжками.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван

З кардиганом

Класичний короткий кардиган ніжного відтінку чудово стилізується з джинсами карго. Взуття на підборах додадуть цьому образу особливої елегантності. А щоб створити більш кежуальний look – одягайте кросівки та поєднуйте аутфіт з бейсболкою.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван

З прозорою водолазкою

Донька Джуда Лоу приміряє штани карго з прозорою водолазкою. Модель обрала шорти бермуди, які також мають всі шанси здобути популярність вже навесні.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван

Монохром

Створіть зі штанами карго монохромний образ, поєднавши їх з сорочкою того ж кольору, як це зробила модниця Емілі Сіндлев.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван

Спортивний стиль

Якщо хочете максимально посилити вуличний стиль, то штани карго ідеально в цьому вам допоможуть. Поєднайте штани з худі чи світшотом, додайте кепку та отримаєте образ розбишаки з Брукліна.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван

Ніжний кежуал

Штани карго можуть спокійно стати річчю, яку ви будете носити щодня. Довершуйте образ білим светром, як це зробила Ельза Госк і отримаєте ніжний кежуальний аутфіт.



Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван