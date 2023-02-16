5 найбажаніших речей весни, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини

Раніше модні тренди диктували дизайнери, презентуючи модні новинки на подіумах. Тепер речі стали популяризувати інфлюенсери, і обирають вони те, що їм найбільше до вподоби. Які 5 елементів гардероба будуть популярними навесні – читайте далі.

За модою ми тепер слідкуємо не лише на Тижнях моди, але й за стильними виходами стрітстайл-зірок та інфлюенсерів, пише 24 канал. Прослідкувавши за тим, що саме зараз носять фешіоністи, ми відібрали 5 найпопулярніших речей, які вам знадобляться з першими проявами тепла.

Читайте також Кросівки Adidas Samba – найпопулярніше взуття 2023 року: модні образи

Джинсова спідниця максі довжини

Довга джинсова спідниця вже навесні буде бити всі рекорди своєю популярністю. Цей елемент гардероба виглядає дуже стильно, тож ефектно доповнить ваші балетки, лофери чи кросівки. Зверху одягайте базову куртку шкірянку чи стильний бомбер.

Пальто

Пальто – незмінна річ у нашому гардеробі в демісезонний період. У березні ще буде доволі прохолодно, тож лаконічне пальто в базовому кольорі стане гарним верхнім одягом, який доповнить ваші джинси з кросівками чи чоботами на підборах.

Структурований кардиган

В інстаграм-просторі все частіше можна помітити структуровані кардигани з плечиками, які тримають форму та радше нагадують нам жакет. Обирайте виріб в класичних кольорах зі сріблястими чи золотистими ґудзиками, які додадуть вашому образу ніжності та жіночності.

Тренч

Тренч також є необхідним верхнім одягом на весну. Його ми одягатимемо після того, як у пальто вже буде заспекотно. Обирайте цієї весни базову річ пісочного кольору, яка не виходить з моди та є повсякчас актуальною.

Кросівки Adidas Samba

Ці кросівки стилісти назвали найпопулярнішим взуттям 2023 року. Вони є в гардеробі всіх знаменитостей, тож можете сміливо доповнювати свої образи саме цією моделлю. Найпопулярнішими є кросівки в білому та чорному кольорі.