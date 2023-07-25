Мають дешевий вигляд: 9 грубих помилок в образах, які ви можете допустити

Щоб виглядати стильно і сучасно, мало знань про тенденції в одязі, важливо ще правильно скомбінувати вбрання.

Не всі дівчата допускаються таких грубих помилок, втім все ж таки такі модні порушення інколи спостерігаються.

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Стилістка навела кілька найпоширеніших прикладів та одразу представила альтернативу, якою ви можете скористатися, аби більше не створювати неправильною стилізацією дешевий вигляд свого аутфіта.

Довжина вашої спідниці чи сукні не повинна закінчуватися в найширшій точці литки. Нехай довжина спідниці буде вищою чи нижчою найширшої точки.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Не обирайте до свого аутфіту низько спущену сумку. Носіть сумку трохи вище стегон.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Тонкі базові футболки з коротким рукавом мають дешевий вигляд. Робіть ставку на цупкі футболки, які не будуть просвічуватися і триматимуть форму.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Широкі штани мають від підлоги відставати на 1-2 сантиментри. Якщо ця довжина є більшою, то образ матиме дещо невдалий вигляд.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Обтислі жакети вже давно вийшли з моди. Краще оберіть вільний жакет, навіть, якщо він буде розміру оверсайз.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Постарайтеся оминати в своїх образах total-оверсайз. Щоб вбрання не виглядало занадто мішкуватим, спробуйте відкрити вузькі частини тіла (талію, щиколотки, зап’ястя).



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Обтислі сорочки теж вже не в моді, тож краще обирати вільні вироби, в яких ви будете почувати себе комфортно.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Відкладіть габаритні несезонні сумки в шафі та не поєднуйте їх з літніми, легкими сукнями.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna

Білизна у ваших образах не повинна бути помітною. Краще нехай ключовий момент відіграє ефектна сумка.



Не допускайте цих помилок у своїх образах / Фото з Instagram @stylist.inna