Спостереження стилістів: 5 наймодніших поєднань кольорів на зиму 2024

Щоб залишатися в тренді, необхідно розглядати кольорові поєднання як витончену мову стилю. Цей зимовий сезон приніс нам не лише цікаві моделі одягу, а і можливості для експериментів у світі кольору.

Якщо ви хочете виглядати як з обкладинки модного журналу, то правильний вибір кольорів грає важливу роль. Дозвольте відтінкам виразити вашу індивідуальність та додати вишуканості у кожен аутфіт.

До теми Весільна мода 2024: які сукні, кольори та аксесуари будуть в тренді

Стилістка Валерія Лакомая розповіла про наймодніші поєднання кольорів зими 2024 року. Нехай вони стануть вашими союзниками в тому, щоб зробити луки цього сезону неповторними. Експериментуйте зі стилем та насолоджуйтеся красою колірних поєднань у кожному вашому образі.

Сірий + червоний

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Пристрасний, владний і сексуальний червоний колір був буквально скрізь у нових колекціях – від яскравих до глибоких бордових відтінків. Щоб трохи вгамувати насиченість, комбінуйте його зі спокійним та універсальним сірим.

Темно-синій + чорний

Одне з наймодніших поєднань цього сезону. Це може виглядати як стримано, так і привабливо.

Молочний + коричневий

Коричневий – серед актуальних кольорів зараз. А носити цей шоколадний відтінок краще за все з молочним.

Темно-бірюзовий + вершковий

Це поєднання нагадує патріотичний мікс блакитного та жовтого, але у більш стриманій версії.

Сірий + кемел

Ці два класичні і базові кольори спробуйте цього сезону скомбінувати разом. Прикладом може слугувати колекція Miu Miu осінь-зима 2023/2024. Там сірі худі і світшоти потоваришували з пальтами та шубами відтінку кемел.