Обираємо окуляри на літо: які моделі є найпопулярнішими

У теплу пору року сонце заповнює всі вулиці, тож постає гостра потреба одягнути захисні окуляри. Цей аксесуар захищає від ультрафіолетового випромінювання та є окрасою будь-якого образу.

Модниці та інфлюенсери настільки люблять окуляри, що навіть носять їх восени та взимку. Та попереду у нас літній сезон, тож розповідаємо, які моделі є найцікавішими та на що варто звернути увагу.

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Авіатори

Ці окуляри вирізняються фірмовим дизайном: тонкою металевою оправою та великими округлими лінзами з подвійними перемичками. Вони були розроблені для пілотів, але впродовж багатьох років пристосувалися до звичного гардероба та стали улюбленим аксесуаром всіх модниць та модників.



Трендові окуляри на літній сезон / Фото L'officiel

Кутові форми

У моді цього року залишаються неокруглі моделі. Miu Miu представили протисонцеві окуляри з трапецоїдною оправою, Gucci – з прямокутною, а Balenciaga – чорну модель у трендовій формі "котячого ока".



Актуальні окуляри на літній сезон / Фото L'officiel

Тонка оправа

Тенденція на мінімалізм охопила сонцезахисні окуляри. Така модель гармонійно доповнить повсякденні чи вечірні образи.



Модні окуляри на літній сезон / Фото L'officiel

Попарт

Попри те, що мода сфокусована на практичних силуетах, яскраві кольори та цікаві дизайни все ще не покинули колекції дизайнерів. Звертайте увагу на малинові окуляри з подвійною оправою чи сині вироби, які нагадують ретро-естетику.



Красиві окуляри на літній сезон / Фото L'officiel

В спортивному стилі

У 2024 році дизайнери пропонують звернути увагу на масивні, схожі на «маски» окуляри. Така модель зможе додати особливої родзинки для створення ефектного та сміливого образу. Чимало брендів зробили ставку на окуляри нейтральних відтінків натхненні спортивним стилем, тож придивіться до них і ви.



Трендові окуляри на літній сезон / Фото L'officiel

Та попри тенденції, важливо не забувати про форму обличчя та підбирати ті окуляри, які дійсно будуть вам пасувати. У мережі є безліч матеріалів, які допоможуть визначити форму аксесуара, який підійде саме вам.