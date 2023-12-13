7 кольорів взуття, які будуть лідирувати в тенденціях 2024 року: яскраві приклади

Взуття є важливим аспектом у створенні образів незалежно від сезону, оскільки задає нашому аутфіту належного тону. Чоботи на підборах, балетки, лофери, кросівки чи угги здатні кожному образу створити особливий настрій. Не менш важливу роль відіграє колір, тому розповідаємо про актуальну палітру взуття на 2024 рік.

Колір є провісником нових тенденцій. Завдяки актуальному взуттю ви зможете підібрати для себе вбрання перед новим сезоном.

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Британські fashion-експерти визначили 7 головних кольорів серед взуття, які будуть актуальними впродовж всього 2024 року.

Червоний

Цього року червоний став справжнім хітом осінньо-зимового сезону, тож впевнено перейде у 2024 рік. Можете поєднувати червоне вбрання з іншими червоними елементами гардероба, або ж носити з базовим чорним, білим чи молочним вбранням.

Коричневий

Коричневий колір став верхом шику. Він належить до естетики тихої розкоші досягла свого піку в літні місяці, тож бренди представили у вересні коричневе взуття для колекції весна-літо 2024 року.

Сріблястий

Металік чи срібло зараз особливо в центрі уваги, тож мода на цей відтінок залишається не лише на вбранні, але й на взуті. Обирайте на весну для себе туфлі-човники чи босоніжки у сріблястому відтінку.

Білий

Раніше білі туфлі не часто використовували в образах, адже вони непрактичні та потребують до себе багато уваги. Втім дизайнери представили взуття з цікавими деталями та в оригінальних моделях, тож обійти їх увагою неможливо.

Зелений

Окрім червоного, на подіумах також активно переважав зелений колір взуття. Ефектні босоніжки чи туфлі точно додадуть цікавої родзинки вашому образу.

Золотистий

Якщо у моді сріблястий відтінок, то золото в такому випадку не може відставати. І хоча у 2024 році увага приділятиметься металевим відтінкам, золоті тони також будуть неабияк важливими.

Блакитний

Доволі ніжний колір на взутті стане красивим доповненням до офісних строгих образів чи розслаблених романтичних аутфітів. Обирайте в цьому кольорі туфлі, балетки чи навіть кросівки.