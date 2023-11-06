8 ефектних кольорів на осінньо-зимовий сезон: на що треба звернути увагу

Осінь – це період класичних та глибоких тонів. До модних кольорів осені належить сірий - як альтернатива базовому чорному, темно-синій та всі відтінки коричневого.

Також серед трендових кольорів неможливо оминути червоний, який став справжнім хітом цього сезону.

Дивіться також Головні тренди осені: які речі необхідні кожній дівчині

Сірий – новий чорний

У сірому кольорі модниці обирають штанні костюми, пальта і трикотаж. Восени можете робити ставку на сіру сукню, яка стане гарною альтернативою маленькому сірому платтю.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue

Темно-червоний – ознака "тихої розкоші"

Ми звикли, що тренд на "тиху розкіш" проявляється у світлих відтінках, втім в осінньо-зимовому сезоні в гру вступає темно-червоний колір. Обирайте речі цього відтінку зі шкіри чи шовку.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue

Яскравий червоний

Не бійтеся додавати восени в свої образи дуже яскравий червоний відтінок. Це можуть бути мінісукні, лонгсліви чи аксесуари.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue

Темно-синій – нова класика

Одним із найпопулярніших кольорів осені вважається темно-синій. Обирайте у цьому відтінку пальто, штани, спідниці чи костюм.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue

Ірис – найніжніший варіант

Цей відтінок не є таким інтенсивним, як фіолетовий та не є таким яскравим як Very Pery. Ніжний відтінок ірису – гарна знахідка для створення миловидних осінніх образів.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue

Нюд

Не бійеся восени спробувати нюдовий відтінок у версії «голої» сукні, щоб підкреслити природні вигини тіла.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue

Молочний шоколад

Минулого сезону дизайнери робили ставку на відтінки чорного шоколаду, а цієї осені радять додавати у свої гардероби речі відтінку молочного шоколаду.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue

Теплий жовтий

Відтінок жовтого чудово вписується в осінню естетику, оскільки нагадує нам колір листя та меду. Обирайте у цьому відтінку м’які та затишні светри.



Стильні кольори осені 2023 / Фото Vogue