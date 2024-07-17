Наймодніші капелюхи літа 2024: на які головні убори треба звернути увагу

Головні убори влітку є обов’язковим аксесуаром. Вони не лише рятують від спеки, але й вдало доповнюють образи. Модні експерти радять влітку звернути увагу на плетені ретромоделі, стиль бохо та приміряти на собі цікаві форми та текстури.

Головних уборів на літо є чимало, тож серед них ви точно зможете обрати щось для себе. Пропонуємо придивитися до кількох найпопулярніших варіантів, які в топі цього літа.

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Панамка

Цей головний убір не втрачає популярності впродовж багатьох сезонів. Панама є зручною, стильною та доповнить будь-який кежуальний образ. Цього літа обирайте для себе панами з деніму, соломи та в’язані гачком.



Стильні головні убори літа / Фото Vogue

Ковбойський капелюх

Для створення образу в стилі бохо, обирайте для себе ковбойський капелюх з вільними сукнями, широкими джинсами та сорочкою оверсайз.



Трендові головні убори літа / Фото Vogue

Солом’яний капелюх

Капелюх золотистого відтінку з соломи – мастхев на сонячне літо. Він стильний та функціональний, тож його варто мати в колекції аксесуарів на спекотну пору року.



Модні головні убори літа / Фото Vogue

Класичний капелюх

Переосмислений Коко Шанель у 1920-х роках капелюх, став символом жіночої емансипації. Класичний головний убір є одвічною ретрокласикою. Він додасть вишуканості в літній гардероб та довершить всілякі аутфіти.



Трендові головні убори літа / Фото Vogue

Радимо ще не забувати про бейсболку та панаму, які також стануть гарним доповненням на літню пору року. Якщо ж збираєтеся у відпустку, не забудьте взяти з собою важливі аксесуари. Що саме поставити у валізу читайте в нашому матеріалі.