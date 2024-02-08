Трендові джинси на 2024 рік: як виглядають актуальні фасони
Джерело:Vogue
Восени бренди представляли колекції на весняно-літній сезон, тож серед них fashion-експерти визначили найактуальніші фасони джинсів, які будуть в моді вже у майбутньому сезоні.
Джинси – це класика в гардеробі, тож без них важко собі уявити наше життя. Вони не лише ідеально пасують для створення повсякденного образу, але й для вечірніх аутфітів – на побачення чи зустріч з друзями.
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До весни залишилося менш як місяць, тож радимо придивитися до трендових моделей, які будуть актуальними впродовж всього весняно-літнього сезону.
Темно-сині джинси
Ці елегантні джинси точно мають бути у вашому гардеробі в майбутньому сезоні. Вони гарно пасують, якщо треба подовжити силует та стануть гарною альтернативою штанам. Носити такі джинси можна зі взуттям на підборах і сорочками чи з футболками-поло та кросівками.
Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue
Світлі джинси
У теплу пору року світлі джинси чудово підходять для стилізації розслаблених образів. Такі джинси гарно поєднуються зі светрами, кардиганами та топами.
Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue
Прямі джинси в стилі 90-х
У 1990-их роках в моді були мінімалістичні джинси, які були ознакою повсякденного стилю. Прямі джинси з середньою чи високою посадкою – фаворити майбутнього сезону.
Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue
Мішкуваті джинси
Моделі з вільною посадкою справляють такий ефект, ніби вони є на розмір більшими. Такими й мають бути мішкуваті джинси. Спробуйте їх носити з цікавими корсетами та топами, які підкреслюють талію.
Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue
Чорні вінтажні джинси
Обирайте для себе не лише ультратемні джинси, але й сірі. Денім в цьому кольорі повернувся минулого року та став зіркою гардероба. Створюйте з темними джинсами монохромні образи. Виглядати вони будуть стильно та красиво.