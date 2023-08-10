Андре Тан назвав найтрендовіші джинси 2023 року: ефектна добірка
Джерело:інстаграм Андре Тана
Модний дизайнер Андре Тан вирішив розповісти прихильникам про найтрендовіші джинси 2023 року. Придивіться до цієї добірки, якщо ви хочете поповнити свою колекцію джинсів новими фасонами.
Дизайнер зазначає, що гарні джинси — це завжди надійна інвестиція. Вони є зручним помічником у створенні стильного образу, а окрім того, з джинсами можна легко змінювати образи.
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Андре Тан також наголосив, що правильні джинси - це ті, що підходять саме вам! Звертайте увагу на те, наскільки ви в них зручно себе почуваєте, але не забувайте також і про актуальність моделей
Найактуальніші джинси 2023 року
Джинси з низькою посадкою
"Так, це ті самі джинси з низькою талією, які ще нещодавно вважались застарілими. Справжні модниці вже знають – вони знову у тренді. Не бійтеся низької посадки, вона дуже круто виглядає при правильному комбінуванні речей", – заявив дизайнер.
Модні джинси 2023 / Фото з Instagram Андре Тана
Прямі джинси
Безпрограшна, універсальна і завжди стильна модель – це джинси з прямими штанинами. Це вже незмінна класика, тому обов’язково потрібно мати таку пару в гардеробі.
Модні джинси 2023 / Фото з Instagram Андре Тана
Мішкуваті джинси
"Дизайнери на Тижнях моди гучно і прямо заявили, що скінні джинси більше не є трендом. Однак широкі джинси мішкуватого крою, хоч і не новий тренд, але залишаються безумовними фаворитами майбутнього сезону. Тут вам і карго, і палаццо, і moms. Вибір дуже великий", – розповів дизайнер.
Модні джинси 2023 / Фото з Instagram Андре Тана
Печворк
Джинси у стилі "денім на денім" завдяки популярності екологічних тенденцій отримали нове життя. Багато брендів намагаються використовувати невикористані тканини та старі вироби для створення нових речей.
Модні джинси 2023 / Фото з Instagram Андре Тана
Кольорові джинси
"Окрім традиційних відтінків джинсів - блакитного, синього і сірого, в нових колекціях можна побачити також кольоровий денім. Яскраво, цікаво і на 100% урізноманітнить ваші образи", – додає Андре Тан.