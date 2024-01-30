Яке взуття буде популярним в новому сезоні: найкраща добірка

Вже за місяць розпочинається весна, тож час дізнатися, як виглядає найпопулярніше взуття. У вашому гардеробі мають з’явитися в новому сезоні 3 пари взуття, які точно не залишать вас байдужими.

Модні інфлюенсерки диктують модні тренди ще задовго до того, як їх розпочнуть носити всі. Саме тому радимо вже придивлятися до взуття, яке стане актуальним зовсім скоро. –

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Двоколірні лофери

Таке взуття рідкісна тенденція у світі моді, втім вже у новому сезоні двоколірні лофери стануть актуальними в поєднанні з речами в класичному стилі. Лофери двох кольорів підкорять серця тих, хто шукає баланс між традиційним та сучасним.

Поєднуйте лофери з класичними комбінаціями – чорним чи білим взуттям, а також з яскравими відтінками.



Модне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Взуття Salome

Звертайте увагу навесні на взуття з T-подібним ремінцем на пласкій, але товстій підошві. Його розробили ще в 1920 році. У теперішній час взуття здатне адаптуватися до різних випадків. Носіть його з елегантною сукнею, джинсами чи штанним костюмом.



Модне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Балетки

Навіть, якщо балетки подобаються не всім, в новому сезоні вони все одно будуть знову популярними, тож нам без них не обійтися. Робіть ставку на позачасові кольори – чорний, бежевий чи коричневий.



Модне взуття на весну 2024 / Фото Vogue