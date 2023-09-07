Трендове взуття осені 2023: цікаві моделі, які сподобаються всім

Бренди цього сезону вирішили зробити ставку на комфорт і простоту, тож саме вони стали головними трендами осені серед взуття.

Туфлі з мікропідборами зручно носити увесь день, кросівки в стилі нормкор – щось цікаве для нас, армійські чоботи врятують нас в погану погоду, а чоботи з напуском дозволять додати образу цікавої родзинки.

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Туфлі на мікропідборах

Такі туфлі були в моді у 1990-х роках. Тепер вони знову повертаються у наші гардероби. Варто зазначити, що вони мають всі шанси стати найзручнішим жіночим взуттям на кожен день.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Vogue

Чоботи з напуском

Обирайте для себе в новому сезоні незвичайне взуття. Такі чоботи підійдуть лише найсміливішим модницям. Чоботи мають мати широку халяву і тонкі чи низькі підбори.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Vogue

Кросівки у стилі нормкор

Якщо минулої осені всі починали фанатіти від кросівок Adidas Samba, то вже наймоднішим взуттям осені мають шанс стати кросівки у стилі нормкор. Ці прості та практичні пари з’явилися в повсякденних образах в багатьох колекціях.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Vogue

Армійські черевики

Черевики у стилі мілітарі з їхніми чіткими та строгими лініями домінували на подіумах сезону осінь-зима 2023/2024. Christian Dior показали грубе взуття з вінтажним ефектом, Fendi запропонували чорні армійські черевики, а Max Mara зробили ставку на коричневі черевики з масивними пряжками.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Vogue