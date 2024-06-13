Актуальне взуття цього сезону: стильні приклади, які мають бути у дівчат

Кожна дівчина мріє про великий взуттєвий гардероб. Якщо ви шукаєте для себе стильну обновку чи взуття, яке зможе бути актуальним кілька сезонів, тоді радимо звернути увагу на трендові пари, які полюблять всі.

Цього сезону актуальними є кілька основних стилів, які відображають модні сучасні тенденції. Взуттєві тренди не так часто змінюються, тому варто обирати те, що вам підходить за стилем.

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Слінгбеки

Туфлі з відкритою п’яткою та ремінцем, який обхоплює задню частину стопи повернулися в моду та стали найтрендовішим варіантом взуття на літню пору. Вони елегантні, комфортні та ідеально підходять для різних образів – під джинси чи сукні.



Трендове взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

В’єтнамки

Можете обирати для себе цього сезону в’єтнамки на платформі, які додадуть зросту чи на підборах. Актуальним залишається мінімалістичний дизайн – взуття чорного чи білого кольору, яке добре пасує до суконь чи навіть штанних костюмів.



Модне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Балетки

Таке ніжне взуття, як балетки, має цього сезону кілька найпопулярніших різновидів: з бантиками, Мері Джейн, в сіточку, з лелітками чи квадратним носком.



Красиве взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Кросівки

Кольорові кросівки залишаються в моді вже не перший сезон. Білі кеди – це база, втім взуття з кольоровими вставками вже неабияк полюбилося всім модницям.



Модне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Босоніжки

Взуття з відкритим носком – найпопулярніше в літню пору. Особливо складно собі уявити стильні образи без босоніжок, тому радимо звернути увагу на класичні босоніжки з ремінцями й пряжками, які вмить створять жіночний та романтичний образ.



Стильне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Лофери

Це комфортне і стильне взуття, яке підходить як для офісу, так і для повсякденного носіння. Вони можуть мати класичний або сучасний вигляд з додаванням бантиків, перлинок чи металевих вставок.



Модне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Якщо шукаєте для себе щось оригінальне – придивіться до сандалів Capri, які нагадують в'єтнамки з перемичкою між пальцями. Вони знову повернулися в моду та стали хітом №1 серед всіх трендів на відкрите взуття. Більше про ці сандалі читайте в нашому матеріалі.