Наймодніше взуття сезону весна-літо 2023: на що треба звернути увагу
Джерело:Vogue
Для нового сезону дизайнери підготували найнесподіваніші тренди. Одні бренди запропонували сюрреалістичний дизайн, інші ж додали сміливий декор, а ще в моді будуть прозорі туфлі, які відсилають до будуарної естетики.
У тренді на весняно-літній сезон також будуть блискучі туфлі, масивні черевики, зручні балетки, взуття на танкетці та туфлі Мері Джейн.
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- Танкетка
Цієї весни в моду повертається зручне взуття на танкетці. Звертайте увагу на чоботи з танкеткою, босоніжки чи шльопанці.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Балетки
Зручні балетки вважаються найтрендовішим взуттям нового сезону. Туфлі на плоскій підошві представили чимало брендів. Деякі з них презентували балетки у стилі пуантів з квадратним носком, як у балерин.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Взуття до стегон
Спокусливе взуття, яке повторює контури ніг буде популярне вже за кілька місяців. Одягайте такі чоботи до суконь чи трикотажних подовжених светрів.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Грубі черевики
Противагою витонченим балеткам стали масивні черевики. Характерними рисами такого взуття є велика підошва, масивний дизайн та значна кількість декору.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Прозоре взуття
Цього літа нас чекає багато прозорого взуття. Дизайнери представили рибальські сандалі, туфлі та босоніжки.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Мерехтливе взуття
Модна індустрія продемонструвала свою пристрасть до блискучого взуття. Дизайнери запропонували доповнювати свої весняні образи туфлями з блискітками.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Туфлі Мері Джейн
Шкільне взуття у стилі Мері Джейн навесні 2023 року набуде нової хвилі популярності. На подіумі збільшився класичний силует на підборах, тож можете шукати на теплу пору туфлі з ремінцем.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Яскраві відтінки
До списку найпопулярнішого взуття на сезон весна-літо 2023 можна віднести взуття яскравих кольорів.
Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
- Голі пальці
Уся увага в новому сезоні буде прикута до взуття з відкритими пальцями, тож не забудьте подбати про ідеальний педикюр.