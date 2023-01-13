Наймодніше взуття сезону весна-літо 2023: на що треба звернути увагу

13 січня 2023, 09:54
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Джерело:

Vogue

Для нового сезону дизайнери підготували найнесподіваніші тренди. Одні бренди запропонували сюрреалістичний дизайн, інші ж додали сміливий декор, а ще в моді будуть прозорі туфлі, які відсилають до будуарної естетики.

У тренді на весняно-літній сезон також будуть блискучі туфлі, масивні черевики, зручні балетки, взуття на танкетці та туфлі Мері Джейн.

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  • Танкетка

Цієї весни в моду повертається зручне взуття на танкетці. Звертайте увагу на чоботи з танкеткою, босоніжки чи шльопанці.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Балетки

Зручні балетки вважаються найтрендовішим взуттям нового сезону. Туфлі на плоскій підошві представили чимало брендів. Деякі з них презентували балетки у стилі пуантів з квадратним носком, як у балерин.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Взуття до стегон

Спокусливе взуття, яке повторює контури ніг буде популярне вже за кілька місяців. Одягайте такі чоботи до суконь чи трикотажних подовжених светрів.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Грубі черевики

Противагою витонченим балеткам стали масивні черевики. Характерними рисами такого взуття є велика підошва, масивний дизайн та значна кількість декору.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Прозоре взуття

Цього літа нас чекає багато прозорого взуття. Дизайнери представили рибальські сандалі, туфлі та босоніжки.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Мерехтливе взуття

Модна індустрія продемонструвала свою пристрасть до блискучого взуття. Дизайнери запропонували доповнювати свої весняні образи туфлями з блискітками.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Туфлі Мері Джейн

Шкільне взуття у стилі Мері Джейн навесні 2023 року набуде нової хвилі популярності. На подіумі збільшився класичний силует на підборах, тож можете шукати на теплу пору туфлі з ремінцем.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Яскраві відтінки

До списку найпопулярнішого взуття на сезон весна-літо 2023 можна віднести взуття яскравих кольорів.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

  • Голі пальці

Уся увага в новому сезоні буде прикута до взуття з відкритими пальцями, тож не забудьте подбати про ідеальний педикюр.


Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Автор: Юлія Турелик