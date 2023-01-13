Наймодніше взуття сезону весна-літо 2023: на що треба звернути увагу

Для нового сезону дизайнери підготували найнесподіваніші тренди. Одні бренди запропонували сюрреалістичний дизайн, інші ж додали сміливий декор, а ще в моді будуть прозорі туфлі, які відсилають до будуарної естетики.

У тренді на весняно-літній сезон також будуть блискучі туфлі, масивні черевики, зручні балетки, взуття на танкетці та туфлі Мері Джейн.

Читайте також Fashion-натхнення: 6 стильних образів, які треба встигнути повторити до кінця зими

Танкетка

Цієї весни в моду повертається зручне взуття на танкетці. Звертайте увагу на чоботи з танкеткою, босоніжки чи шльопанці.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Балетки

Зручні балетки вважаються найтрендовішим взуттям нового сезону. Туфлі на плоскій підошві представили чимало брендів. Деякі з них презентували балетки у стилі пуантів з квадратним носком, як у балерин.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Взуття до стегон

Спокусливе взуття, яке повторює контури ніг буде популярне вже за кілька місяців. Одягайте такі чоботи до суконь чи трикотажних подовжених светрів.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Грубі черевики

Противагою витонченим балеткам стали масивні черевики. Характерними рисами такого взуття є велика підошва, масивний дизайн та значна кількість декору.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Прозоре взуття

Цього літа нас чекає багато прозорого взуття. Дизайнери представили рибальські сандалі, туфлі та босоніжки.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Мерехтливе взуття

Модна індустрія продемонструвала свою пристрасть до блискучого взуття. Дизайнери запропонували доповнювати свої весняні образи туфлями з блискітками.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Туфлі Мері Джейн

Шкільне взуття у стилі Мері Джейн навесні 2023 року набуде нової хвилі популярності. На подіумі збільшився класичний силует на підборах, тож можете шукати на теплу пору туфлі з ремінцем.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Яскраві відтінки

До списку найпопулярнішого взуття на сезон весна-літо 2023 можна віднести взуття яскравих кольорів.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Голі пальці

Уся увага в новому сезоні буде прикута до взуття з відкритими пальцями, тож не забудьте подбати про ідеальний педикюр.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Vogue