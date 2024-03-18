50 пар взуття на весну: список найтрендовіших моделей цього сезону

Обираючи трендове вбрання та аксесуари на весняно-літній сезон, не забувайте про взуття, яке теж відіграє важливу роль в наших образах. У 2024 році в моді будуть звичні для нас пари взуття, які досі залишаються популярними.

Українська стилістка Яна Платонова зібрала повний список провідних тенденцій, які дадуть вам чітке розуміння того, яке ж взуття буде трендовим впродовж всього сезону.

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Оновлення гардероба неможливо уявити без актуального взуття. Дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів, а стилістка зібрала аж 50 позицій, щоб кожен зміг обрати для себе найкращу пару на весну чи літо. У добірці Яна Платонова виділила взуття від українських та іноземних брендів.

Взуття з квадратним носком

Квадратний носок ще досі залишається в моді, тож стилістка визначила актуальні чорні, коричневі та вишневі кольори. Обирайте взуття зі шкіри чи робіть ставку на замшу.



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової

Балетки

Витончені балетки з мінімалістичними бантиками продовжують залишатися популярними. Витончене взуття з круглим чи квадратним носком – це улюблена пара балеток модниць, тому обов’язково додайте їх у свій гардероб.



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової

Мері Джейн

Шанувальницям взуття з тонким ремінцем варто звернути увагу не лише на мініатюрні балетки, але й на взуття на підборах. Бренди продовжують презентувати красиве взуття, яке вже понад рік не сходить з модних радарів.



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової

Лофери

А от лофери, як завжди, доповнюють списки модного взуття сезону весна-літо 2024. Вони чудово поєднуються з класичними штанами, спідницями та гольфами чи з простими та стриманими джинсами й жакетами.



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової

Кросівки

Цього сезону в моді кросівки в стилі Adidas Samba, а це означає, що вам треба звертати увагу на моделі з кольоровими смужками. Не бійтеся про обмеження образів. Вони однаково пасуватимуть до аутфітів на основі сукні чи штанного костюма.



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової

Клоги

Клоги чи сабо – це взуття з відкритою п’яткою. Вони знову повертаються в моду після кількох сезонів модного затишшя.



Трендове взуття 2024 року / Фото з інстаграму Яни Платонової

Нещодавно стилістка Яна Платонова розвінчувала міфи та розповідала, які ж упередження є навколо контексту стилю. Стилістка виділила кілька позицій, які вже давно є застарілими та неактуальними. Більше читайте в нашому матеріалі.