Майже всі дизайнери у колекціях осінь-зима 2023/2024 представили чорні пальта. Вони завжди є актуальними та ніколи не виходять з моди, втім цієї осені будуть на піку популярності. Саме таке пальто було головним у багатьох ключових колекціях.

Дізнавайтеся також Бра в образах – родзинка жіночності: бездоганні образи, які не виглядають вульгарно

Усі пальта відрізняються яскравою гостротою, обʼємними плечима, і довжиною - трохи вище щиколоток. Тренд на довжину максі спочатку охопив сукні, потім спідниці, а тепер і пальта.

Бренд Stella McCartney представив чорні пальта у формі пісочного годинника з яскраво вираженою лінією талії. Victoria Beckham створили найкращі однобортні пальта, а Alaï, Khaite та Balenciaga презентували обʼємніший, навмисно збільшений фасон.



Пальто Victoria Beckham / Фото з Vogue



Пальто Victoria Beckham / Фото з Vogue

Чорні пальта були основою колекцій колекцій The Row багато років. Бренд сестер Олсен спеціалізується на класичному вбранні, яке завжди буде актуальним. Пальта від цього бренду мали Зої Кравіц, Дженніфер Лоуренс і Роузі Гантінгтон-Вайтлі, які довели, що такий верхній одяг є гідною інвестицією.



​Чорне пальто – тренд 2023 року / Фото з Vogue



​Чорне пальто – тренд 2023 року / Фото з Vogue



​Чорне пальто – тренд 2023 року / Фото з Vogue



Чорне пальто – тренд 2023 року / Фото з Vogue

Чорне пальто – це найкращий верхній одяг в класичному стилі, який може бути у вашому гардеробі. Щоб знайти ідеальне чорне пальто, звертайте увагу на точність силуету та шукайте найякісніші матеріали, які вам довго прослужать.