Трендова спідниця зими, яка стає популярною в грудні: як вона виглядає

У грудні розпочинається підготовка образів до Нового року, тож в хід йде вбрання, яке всіяне різноманітним декоруванням: лелітками, камінцями, бісером тощо. Особлива популярність в грудні дістається спідниці з лелітками.

У період свят ми звикли приміряти на собі яскраве та мерехтливе вбрання, яке привертає до себе увагу. Пухнастий декор на вбранні, камінці та бісер, оксамит, шовк та мережево – лише маленька частинка актуального вбрання для новорічної ночі.

До теми Це треба знати: у якому кольорі зустрічати Новий рік, щоб залучити багатство

Найчастіше ми звикли обирати для себе сукню з лелітками, втім нагадаємо про ще один не менш цікавіший елемент гардероба – спідницю. Ви можете обрати для себе різний фасон – довгу, коротку чи з вирізом, будь-який колір леліток чи їхній розмір – від дрібненьких до об’ємних.

Сезон вечірок завжди був наповнений блиском, тож спробуйте додати нового акценту у своєму образі завдяки такій спідниці. Вам може здатися, що спідниця з лелітками є застарілою, однак це далеко не так. Завдяки чудовій стилізації модних дівчат, ці спідниці отримали "нове дихання".

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Обирайте до спідниці корсет, топ чи жакет та поєднуйте з високими чоботами на підборах чи стильними туфлями або босоніжками, якщо ви будете святкувати Новий рік у теплому приміщенні.

Завдяки своєму грайливому та святковому силуету, спідницю з лелітками ви зможете одягнути не лише на Новий рік, але й на будь-які інші сезонні вечірки. Це чудове вбрання для танцполу та ефектного вигляду.



Модна спідниця для святкових образів / Фото Pinterest



Модна спідниця для святкових образів / Фото Pinterest



Модна спідниця для святкових образів / Фото Pinterest



Модна спідниця для святкових образів / Фото Pinterest



Модна спідниця для святкових образів / Фото Pinterest