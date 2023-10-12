Потерті вінтажні куртки на осінь 2023: натхненна добірка для модниць

Потерта шкіряна куртка у вінтажному стилі – головний тренд цієї осені. Шкіряна куртка пройшла випробовування часом, тож досі залишається актуальною.

Кожного року дизайнери пропонують все нові стилізації курток, тож цього сезону головна увага прикута до потертих курток. У сезоні осінь-зима 2022/23 бренд Miu Miu представив зістарені байкерські куртки і відтоді модниці стали ними одержимі.

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Тенденція на вінтажні куртки за рік лише зміцнилась, тож тепер інфлюенсери заміняють класичні чорні косухи на вінтажні моделі курток. Цей верхній одяг має маскулінний дизайн, потерту шкіру, вицвілі відтінки та зістарені лацкани. Дівчата обирають для себе переважно коричневі та сірі кольори.

Найактуальнішими є куртки вільного крою з великими плечима та спадаючим декоративним поясом на подолі куртки.

У новому сезоні осінь-зима 2023/2024 тренд на потерті шкіряні куртки зʼявився в колекціях SaintLaurent, AcneStudios, Diesel та багатьох інших.



Вінтажні потерті куртки на осінь 2023 / Фото Vogue



Вінтажні потерті куртки на осінь 2023 / Фото Vogue



Вінтажні потерті куртки на осінь 2023 / Фото Vogue

Потерта шкіряна куртка – це класика вуличного стилю. Їх носили модниці на Тижні моди від Нью-Йорка до Парижа. Вінтажні куртки модниці носять з довгими трикотажними спідницями, шкіряними мініспідницями та чоботами на підборах, з лосинами, чоботами челсі та бейсболками.