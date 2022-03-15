Модна кішка ДжоДжо приміряла на собі одяг в національних кольорах України: стильний образ

Інстаграм-профіль з кішками, які одягаються в модні аутфіти, підтримав Україну. Користувач зобразив котика в синьо-жовтому вбранні та пообіцяв передати гроші за придбаний друк на допомогу українцям.

В інстаграмі зараз можна натрапити на чимало цікавих профілів, які розвивають мистецтво під незвичним кутом. Раніше ми знайомили вас з витворами Єлизавети Литовки, яка створює взуття зі смажених яєць та капусти; ділилися модними ляльками Барбі, які одягають вбрання від іменитих дизайнерів, а тепер розповідаємо про інстаграм-профіль з модними кішками, які приміряють на собі речі від бренду Comme des Garçons.

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Засновник інстаграм-профілю з модними кішками тримає своє ім’я в секреті. Відомо, що він дотичний до сфери моди. Він часто стилізує різних кішок у речі від відомої марки Comme des Garçons, яку заснувала модельєрка Рей Кавакубо.

Інстаграм-профіль Cats Wearing CDG всіяний десятками модних кішок, від яких неможливо відвести погляд. Здебільшого модні коти позують у кутюрних образах, втім також демонструють ділові, кежуальні та вечірні аутфіти.

Нещодавно в профілі з’явилася кішка, яка приміряла на собі вбрання у синьо-жовтих кольорах. Засновник одягнув її у синій короткий жакет та жовту спідницю. Її образ доповнював синій капелюшок.

У дописі зазначається, що згадати про війну в Україні зараз просто неможливо, тому вони не лише підтримують український народ, який страждає від ворожих окупантів, але й планують надати потребуючим матеріальну допомогу.

Повний текс публікації Cats Wearing CDG

Жити звичайним життям і робити колажі з модних котів, не усвідомлюючи серйозності ситуації, що розгортається в Україні, нам не підходить. Мистецтво та мода мають довгу історію переплетення з політикою, і висловлення нашої солідарності з Україною є обов’язковим. Безпорадно спостерігати за цією нищівною війною ззовні викликає розчарування, але це не означає, що ми не можемо зробити свій внесок.

ДжоДжо одягнена в національні кольори України на підтримку наших українських друзів, які страждають у цій нищівній війні. Ми передаємо 100% прибутку, отриманого від цього художнього друку, на гуманітарну допомогу. Дякуємо, що знайшли час, щоб прочитати та зробити свій внесок. Будь ласка, подумайте про пожертви безпосередньо організаціям, якщо можете.

За світ свободи. Свобода слова. Свобода вибору. Свобода індивідів.

Як виглядають інші модні котики Cats Wearing CDG