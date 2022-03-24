Місяць війни в Україні: як світові глянці на знак солідарності підтримали країну обкладинками

Увесь цивілізований світ підтримує Україну у війні, яку місяць тому розпочали російські загарбники. Знамениті світові глянці не залишилися осторонь та підтримали українців символічними обкладинками.

Місяць тому, 24 лютого, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Цілий місяць наша незламна країна не здається та дає гідну відсіч ворожим окупантам. Нас підтримують знамениті зірки, дизайнери створюють речі в кольорах національного прапора, а модні глянці присвячують нашій країні обкладинки.

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За цей час нові обкладинки глянців представили такі видання як Vogue, Elle, Marie Claire та Viva.

У перші дні війни чимало світових видань Vogue висловили свої співчуття, опублікувавши кадри людей з мітингів з українськими прапорами. Німецький та іспанський Vogue опублікували на своїй сторінці видання Vogue 1945 року, яке знаменувало кінець Другої світової війни з блакитним небом, без військових літаків.

Згодом інші видання почали присвячувати Україні обкладинки, висловлюючи таким чином своє співчуття та солідарність з українським народом.

Французьке модне видання Vogue не залишилося осторонь від буремних подій в Україні та присвятило свій номер свободі.

Підтримати українських колег вирішила французька редакція Elle. На обкладинку вони помістили дівчину з блакитно-жовтим прапором на плечах, з пов’язкою та намальованими на обличчі прапорами України.

На тлі синього неба, редакція виділила надпис глянцю Elle жовтим кольором. За плечима у дівчини майорів великий синьо-жовтий стяг.

Темою березневого номера португальського Vogue також стала Україна. На обкладинці глянцю зображені кілька моделей у жовтих образах, позуючи на тлі синього неба та чорних гір з соняшниками в руках. Усі вони символізують не лише втому, але й стійкість.

Грецьке видання Marie Claire представило в мережі свій квітневий номер. На обкладинці глянцю зображений журавель – улюблений птах українського народу, він є символом любові до рідної землі.

Корейський глянець Elle також підтримав Україну. Він випустив обкладинку з синьо-жовтим надписом. Моделлю виступила зірка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон.



Зірка серіалу "Гра в кальмара" позує на обкладинці Elle Korea

Чеське видання Elle долучилося до підтримки України. Вони представили аудиторії цифрову квітневу обкладинку, на якій зобразили сумну та заплакану українку.

Польське видання Viva помістило на обкладинку нового номера родину президента України Володимира Зеленського з сім’єю.