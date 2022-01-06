"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо одягнула сукню з ліфом-ракушкою від українського бренду Nuè

Одна з найкрасивіших жінок на планеті Олівія Калпо одягнула сукню від українського бренду Nuè. "Міс Всесвіт-2012" обрала розкішний виріб з нової колекції.

Одяг від українських дизайнерів все частіше почали приміряти зірки першої величини. Балаклаву від Руслана Багінського носить Мадонна, мати Ілона Маска гуляє Швейцарією в пуховику IENKI IENKI, Емілі Ратажковскі на світські вечірки приходить в сукні BEVZA, а Леоні Ганне милується вечірньою Ейфелевою вежею в сукні від Santa Brands.

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Місяць тому бразилійська супермодель Алессандра Амбросіо одягнула червону сукню від бренду Nuè. Розкішний виріб запримітила 29-річна американська модель та акторка Олівія Калпо. Вона приміряла ідентичну модель у білосніжному кольорі.

Знаменитість зачарувала свою майже 5-мільйонну аудиторію розкішному сукнею від дизайнерки Вікторії Удіної. Олівія Калпо зробила ефектні фото на сходах у власній віллі.

Красуня одягнула трикотажну коротку сукню з асиметричним вирізом на одне плече і фірмовою спіральною чашкою у вигляді ракушки. Коштує така сукня на сайті бренду 30 тисяч гривень.

Свій образ "Міс Всесвіт-2012" доповнила знаменитими туфлями з блискучими бантиками від грузинського бренду Mach & Mach. Інфлюенсерка зачесала волосся в пучок та зробила ефектний макіяж.



Розкішний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму



Розкішний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму