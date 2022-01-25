"Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська та Ріта Ора одягнули однакові джинси Mugler
Джерело:24 канал
Модель та переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська похизувалася в мережі стильним образом у незвичних джинсах. Вже за день їх на собі приміряла британська співачка Ріта Ора.
24 січня світ сколихнула страшна новина про смерть Тьєррі Мюглера. Знаменитий модельєр пішов з життя на 74-му році життя. За всю свою кар’єру дизайнер створив чимало вишуканих суконь та незвичних речей.
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Мюглер любив створювати щось цікаве та оригінальне. У своїй колекції він презентував блакитні джинси з чорними вставками. Оригінальні денімові вироби одягнули Єлизавета Ястремська та Ріта Ора.
Джинси пошиті так, що ззаді блакитна вставка з клаптиків деніму нагадує бікіні. Коштують джинси Mugler понад 18 тисяч гривень.
Єлизавета Ястреська постала перед камерою у чорному корсеті з прозорими вставками та вкороченому чорному жакеті. До джинсів вона підібрала чорні туфлі на підборах. Довершила її аутфіт чорна сумка від Valentino.
Єлизавета Ястремська в джинсах Mugler / Фото з інстаграму моделі
Єлизавета Ястремська в джинсах Mugler / Фото з інстаграму моделі
Британська виконавиця Ріта Ора показала більш кежуальний варіант. Вона одягнула вкорочений чорний кроп-топ з футболкою, оголивши живіт. До джинсів вона підібрала чорні черевики.
Ріта Ора в джинсах Mugler / Фото з інстаграму співачки
Ріта Ора в джинсах Mugler / Фото з інстаграму співачки