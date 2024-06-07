Мінісукні – хіт літа: як виглядають наймодніші варіанти

Короткі сукні влітку – хіт номер один, адже без них просто не обійтися в спекотну пору року. Довжина міні є доволі популярною, тож радимо придивитися до найцікавіших варіантів суконь.

Мініспідниці стали особливо модними ще в 1960-х роках завдяки дизайнерам, таким як Мері Куант і Андре Курреж, які просували цей стиль. Вони вважали, що короткі спідниці відображають нові ідеали свободи та молодості.

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Крізь роки короткі сукні лише здобули популярність та вже стали невід’ємною частиною гардероба на літню пору. Кожного року дизайнери створюють все нові й нові сукні, які неможливо оминути увагою. Якщо хочете придбати для себе щось цікаве – радимо придивитися до найпопулярніших варіантів.

Світлі лляні сукні

Льон має особливу популярність в літню пору року. Лляна сукня – це така собі база, яка підійде для щоденних прогулянок та додасть образу елегантного шику.



Ефектні сукні на літню пору / Фото Vogue

Мінісукня в стилі бохо

У моді цього року мереживо, рюші та естетика 1970-х років. Особливо популярним є стиль бохо. Обирайте для себе плаття з асиметрією та додатковими тканинними вставками.



Красиві сукні на літню пору / Фото Vogue

Білі мінісукні

Коротка біла сукня настільки ж актуальна, як славнозвісне чорне плаття Коко Шанель. Ця річ теж має бути в гардеробі кожної дівчини, особливо в літню пору. Таке плаття підійде для прогулянок вихідними чи урочистих подій.



Модні сукні на літню пору / Фото Vogue

Мінісукня babydoll

Модель А-крою з довгими рукавами-воланами є еволюцією культової сукні babydoll. Найкраще така сукня поєднується з високими підборами та балетками Мері Джейн.



Цікаві сукні на літню пору / Фото Vogue

Також можете додати до свого гардероба класику – чорні мініплатя, сукні в флористичний принт, короткі вечірні сукні чи обтислі. Залежно від фасону, сукні можна поєднувати з різним взуттям: босоніжками, туфлями, кросівками, балетками, мюлями тощо.