Як створити мінімалістичні образи на кожен день: цінні поради

Мінімалізм – дуже елегантний стиль в одязі. Здається, що його можна створити дуже просто, однак при всій його простоті, цей стиль не завжди вдається вірно відтворити. Основні ази створення мінімалістичного образу – читайте далі.

Школа стилю Pump Your Style поділилася у своєму інстаграмі п’ятьма простими правилами, які стануть в нагоді при створенні мінімалістичних образів.

Читайте також Геометрія, яскраві відтінки та цікаві капюшони: 5 найкращих пуховиків від українських брендів

Не переобтяжуйте образ

Мінімалізм вимагає вміння "відсікати" зайве. Тому перед тим як вийти з дому спробуйте прибрати одну річ з вашого аутфіту - результат вас приємно здивує.

Відмовтеся від складних фасонів

Мінімалізм – це про простоту, тому якщо ви прагнете дотримуватися канонів стилю варто уникати активних кишень, гіпорбелізованих плечей та яскравої фурнітури.

Використовуйте палітру монодробу

Простота мінімалізму зводиться не лише до фасону, але й до кольорової гами. Палітра монодробу є основою мінімалізму. Завдяки їй речі завжди легко поєднуються між собою. З особливостями палітри монодробу ви може ознайомитися в наших попередніх публікаціях.

Враховуйте особливості фігури

Через відсутність зайвих деталей погляду не буде на чому затриматися і вся увага буде прикута до повного аутфіту. Саме тому вкрай важливо враховувати особливості фігури.

Не забувайте про подачу

"Чи помічали ви колись, що успішність образу залежить не лише від актуальності речей і врахування зовнішніх особливостей? Значний вплив на "успішність" образу має внутрішній стан. Іншими словами чим впевненішими ви будете, тим сильніше ваш аутфіт доповнюватиме вас, а не навпаки", – йдеться в інстаграм-дописі.



Щоб надихнути вас на власні стилістичні експерименти, школа стилю запропонувала пропонуємо добірку осінньо-зимових мінімалістичних образів.



Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram



Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram



Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram



Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram



Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram



Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram