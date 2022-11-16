Як створити мінімалістичні образи на кожен день: цінні поради
Джерело:інстаграм Pump Your Style
Мінімалізм – дуже елегантний стиль в одязі. Здається, що його можна створити дуже просто, однак при всій його простоті, цей стиль не завжди вдається вірно відтворити. Основні ази створення мінімалістичного образу – читайте далі.
Школа стилю Pump Your Style поділилася у своєму інстаграмі п’ятьма простими правилами, які стануть в нагоді при створенні мінімалістичних образів.
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- Не переобтяжуйте образ
Мінімалізм вимагає вміння "відсікати" зайве. Тому перед тим як вийти з дому спробуйте прибрати одну річ з вашого аутфіту - результат вас приємно здивує.
- Відмовтеся від складних фасонів
Мінімалізм – це про простоту, тому якщо ви прагнете дотримуватися канонів стилю варто уникати активних кишень, гіпорбелізованих плечей та яскравої фурнітури.
- Використовуйте палітру монодробу
Простота мінімалізму зводиться не лише до фасону, але й до кольорової гами. Палітра монодробу є основою мінімалізму. Завдяки їй речі завжди легко поєднуються між собою. З особливостями палітри монодробу ви може ознайомитися в наших попередніх публікаціях.
- Враховуйте особливості фігури
Через відсутність зайвих деталей погляду не буде на чому затриматися і вся увага буде прикута до повного аутфіту. Саме тому вкрай важливо враховувати особливості фігури.
- Не забувайте про подачу
"Чи помічали ви колись, що успішність образу залежить не лише від актуальності речей і врахування зовнішніх особливостей? Значний вплив на "успішність" образу має внутрішній стан. Іншими словами чим впевненішими ви будете, тим сильніше ваш аутфіт доповнюватиме вас, а не навпаки", – йдеться в інстаграм-дописі.
Щоб надихнути вас на власні стилістичні експерименти, школа стилю запропонувала пропонуємо добірку осінньо-зимових мінімалістичних образів.
Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram
Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram
Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram
Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram
Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram