Міла Йовович одягнула сукню від українського бренду на благодійний вечір amfAR: розкішний образ

Американська акторка з українським корінням Міла Йовович прилетіла в Канни. На Лазурному березі знаменитість відвідала благодійний вечір amfAR у розкішній сукні від бренду Lever Couture.

Цьогоріч Каннський кінофестиваль рясніє блакитно-жовтим вбранням. Втім Міла Йовович виділилася ще більше та одягнула сукню від української дизайнерки на знаменитий благодійний вечір amfAR, який відбувається в рамках кіноподії кожного року.

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На зіркову світську подію Міла Йовович взяла з собою доньку – 15-річну Евер Габо. Дівчинка робить досить успішні кроки у модельній кар’єрі, а також в кінематографі. Вона вже встигла стати амбасадоркою модного бренду Miu Miu та знятися для кількох відомих глянців.

46-річна знаменитість підібрала для себе і доньки дуже символічні образи. Міла Йовович обрала розкішну фактурну сукню блакитного кольору з відкритим декольте та глибоким розрізом на нозі від українського бренду Lever Couture. У сукнях від цього бренду з’являлася Тіна Кароль, Леді Гага, Гвен Стефані, Дженніфер Лопес та багато інших зірок.

Для своєї доньки Міла підібрала сукню жовтого кольору з блискітками та чорним поясом. Разом блакитна та жовта сукня нагадує прапор України. Ймовірно, кольори суконь вибрані Мілою зовсім не випадково. Очевидно, що голлівудська зірка, яка народилася у Києві, підтримує Україну та показує це своїм вбранням.



Ефектний образ Міли Йовович та Евер Габо / Фото з Getty Images

Що відомо про amfAR

Американський фонд дослідження СНІДу або amfAR (American foundation for AIDS Research) – провідна некомерційна організація, яка займається підтримкою досліджень у галузі вивчення, лікування СНІДу та профілактики ВІЛ, а також постачанням медичних працівників та простих людей актуальною інформацією щодо захворювання.

Потрапити туди непросто, дорого, але вкрай почесно. Нечувана ціна квитка виправдана, адже вся виручка йде до благодійного фонду, який шукає вакцину від СНІДу.

Основне завдання проведення гала-вечора в Каннах – привернення уваги громадськості до проблеми СНІДу за допомогою знаменитостей світового рівня, а також зібрання пожертвування до Фонду дослідження захворювання.