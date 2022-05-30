Міла Йовович одягнула синьо-жовті прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry

Голлівудська акторка Міла Йовович підтримує Україну. На знак солідарності знаменитість, яка народилася у Києві, одягнула прикрасу від дизайнерки Валерії Гуземи.

Міла Йовович обирає українські бренди

46-річна акторка вразила мережу вибором прикрас до свого розслабленого образу. Зірка легендарного фільму "Повернення в блакитну лагуну" обрала для себе синьо-жовту прикрасу на шию від українського бренду Guzema Fine Jewelry.

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Міла Йовович обрала виріб з колекції "Freedom". Зараз цього чокера ще немає у наявності. Бренд лише починає приймати попередні замовлення на вироби. Актриса постала перед камерою у бежевій футболці та світло-блакитних джинсах. Розслаблений look доповнив чорний пояс та прикраса на шиї в синьо-жовтих кольорах. Виріб довершує підвіска у вигляді серця з білого золота.



Міла Йовович у синьо-жовтій прикрасі / Фото з інстаграму

На Каннський кінофестиваль зірка прилетіла зі своєю сім’єю. Однак найбільше увагу фотографів знаменитість прикувала своїм розкішним виходом з дочкою на гала-вечір amfAR. Міла Йовович обрала не лише ефектне блакитне плаття від української марки Lever Couture, але й одягнула дочку Евер Габо у жовту сукню. Дівчата позували перед камерами та у тандемі створили блакитно-жовтий прапор.



Ефектний образ Міли Йовович та Евер Габо / Фото з Getty Images

Цьогоріч чимало зірок підтримало Україну та створило небачений бум синьо-жовтих суконь на червоних доріжках. Міла Йовович таким чином також вирішила продемонструвати свою солідарність з українцями.

Міла Йовович підтримує Україну

Голлівудська ікона народилася у Києві та прожила в Україні свої перших п’ять років. У перші дні війни Міла опублікувала пост на своїй сторінці в інстаграмі та зазначила, що з «розбитим серцем намагається осмислити події, які відбуваються на її батьківщині, в Україні».

"Мою країну та народ бомбять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України. Я розриваюся на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їх життя лежить в обвуглених уламках. Я пам’ятаю війну на батьківщині мого батька в колишній Югославії та розповіді моєї родини про травми та терор, які вони пережили. Війна. Завжди війна. Лідери, які не можуть принести мир. Нескінченна сила імперіалізму. І завжди народ розплачується кров’ю та сльозами", – написала Міла Йовович.