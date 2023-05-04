Список покупок на літо: 6 важливих мікротрендів цього сезону

Тренди 2023 року закохали в себе усіх. Вони красиві, практичні та універсальні. Серед них є легкі та масивні вироби, жіночні та маскулінні силуети, базові речі та яскраві елементи.

Спостерігаючи за виходами світових та українських інфлюенсерів, ви, напевне, вже самі зрозуміли, який вигляд мають фаворити сезону весна-літо, тож їх варто додати до свого гардеробу.

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Скористайтеся добіркою мікротрендів, які можете сміливо одягати цього сезону.

Містка сумка

Тиха розкіш – головний тренд сезону весна-літо 2023. Це класика та мінімалізм на високовому рівні. Тепер в одязі, взутті та сумках важливими є висока якість матеріалів та пошиття. У моду входять великі та габаритні сумки, які є простими у вигляді та зручними в носінні.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Спідниця максі

Дихотомія трендів 2023 року найкраще проглядається на прикладі спідниць. З одного боку міні не перейшли в список антитрендових речей і досі залишаються актуальними, з іншого боку – максі спідниці просто рвуть всі списки трендових речей весняно-літнього сезону.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Взуття металік

Мода нульових зараз на піку популярності, тож взуття металік впевнено прорвалося в трендові ряди.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Об'ємні квіти

Квіти сильно розквітли у колекціях дизайнерів цього сезону. Вони заполонили не лише вбрання, але й взуття. Справжнім амбасадором тренду став польський бренд Magda Butrym, сукню від якої одягнула Ельза Госк.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Прозорі тканини

Прозорі сукні та лонгсліви стали привабливим та сексуальним трендом, без якого ми не можемо обійтися вже кілька сезонів. Обирайте лонгсліви з прозорих тканин або ж обирайте сукні чи комбінезон на прикладі Кендалл Дженнер, яка прийшла на афтерпаті Met Gala у відвертом аутфіті.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Виразні кросівки

Найпопулярнішим взуттям 2023 року по праву можна назвати Adidas Samba, але зараз їх дуже важко "вполювати", тому можете сміливо придбати кросівки Adidas Gazelle.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram