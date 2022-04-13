Мей Маск у вишиванці від Yulia Magdich заговорила українською і виклала рахунок для збору грошей

Мама мільярдера Ілона Маска записала відеозвернення до українців. Завдяки ініціативі Share UA Voices модель та письменниця Мей Маск заговорила українською мовою.

73-річна знаменитість одягнула сукню-вишиванку з масивними синіми квітами від львівської дизайнерки Юлії Магдич. Вона зробила свою фірмову зачіску, насичений макіяж та записала відеозвернення на тлі власної книжки, яку випустили та переклали українською "Жінка, яка має план".

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За допомогою штучного інтелекту, який дозволяє зробити переклад, Мей Маск опублікувала свій відеоролик, який вона записувала в перші дні війни, втім уже українською мовою. За допомогою нейронних мереж, створюється копію голосу, яка передає зміст звернення українською.

"Нам дуже прикро. Це трагедія. Ми вражені тим, наскільки ви всі хоробрі. Ми будемо й надалі вас підтримувати, як зможемо. Ви намагаєтеся захистити свою свободу, ви хоробрі, тому ви неодмінно переможете", – сказала Мей Маск.

Окрім цього, Мей написала, що її українська видавчина попросила опублікувати відеозвернення українською мовою та допомогти зібрати пожертвування.

У своєму твіттері мама знаменитого мільярдера Ілона Маска закликала усіх небайдужих підтримати українців. Вона опублікувала посилання на сайт НБУ з інформацією про рахунок для збору гуманітарної допомоги українцям.