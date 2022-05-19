Мей Маск в образі від українського бренду: історія плаття, яке через війну об’їхало пів світу

Модель, дієтологиня та письменниця Мей Маск справжня фанатка речей від українських дизайнерів. Знаменитість одягнула на світську подію сукню від української дизайнерки Дар’ї Донець, для якої передати сукню Мей Маск виявилося справжнім квестом.

З перших днів війни Мей Маск автивно підтримує українських дизайнерів. Вона часто згадує у своєму інстаграмі поїздки до Києві та всіх привітних людей, яких вона зустріла в столиці України. Знаменитість постійно прославляє наших дизайнерів на величезну багатомільйонну аудиторію.

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73-річна матір винахідника Ілона Маска відвідала світську подію Hollywood Reporter у розкішній кремовій сукні від українського бренду Darja Donezz. Мей Маск розповіла у своєму інстаграмі, яким чином вона отримала це бездоганне плаття від дизайнерки з України.

"Дизайнер Дар’я Донець тікала від війни з двома спортивними костюмами і вважала, що має право забрати колекцію. Тож доставити цей образ був справжнім квестом, адже в Києві навіть прості люди боялися виходити на вулицю. Наша команда відправила кілька штук у безпечне місце на заході України. Звідти посилка відправилася до Литви, а з Литви її відправили в США. Зараз дизайнерка тимчасово забрала своїх маленьких дітей у Лісабон, але студія працює і ми віримо, що незабаром ми зможемо повернутися", – розповіла Мей Маск.

Команда бренду дякує знаменитості за допомогу. "Кожне слово про Україну та наших сильних людей навіть у ніжній модній спільноті означає багато".

Мей Маск одягнула сукню "Shell" довжини міді на довгий рукав. Її образ доповнювали молочні босоніжки з перлинами та лимонна сумка Lady Dior. Як завжди стилісти знаменитості довершили look Мей бездоганною зачіскою та ефектним макіяжем.



Мей Маск у сукні Darja Donezz / Фото з інстаграму



Мей Маск у сукні Darja Donezz / Фото з інстаграму

Кілька років тому мати американського винахідника, власника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска, вже одягала ніжно-рожевий костюм від української дизайнерки. У вбранні від українського дизайнера бізнес-леді з'явилася на форумі Health Summit в Нью-Йорку.



Мей Маск у костюмі Darja Donezz / Фото з інстаграму