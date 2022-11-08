Метт Сміт з "Дому Дракона" знявся в розкішній фотосесії для видання Esquire

Один з головних героїв приквелу "Дім Дракона" Метт Сміт, що зіграв принца Деймона Таргарієна знявся у розкішній фотосесії для мексиканського глянцю Esquire та навіть з’явився на обкладинці видання.

Зірка серіалів "Корона" та "Доктор Хто", який зіграв одну з головних ролей у новому серіалі створеним Джорджем Мартіном – телесазі "Дім Дракона" знявся у ефектній фотосесії.

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Метт Смітт з’явився на обкладинці глянцю у майці, розстібнутій сорочці та піджаку. Стилісти залакували його волосся, а фотограф зняв у досить брутальному образі.

40-річний британський актор приміряв білий светр з горловиною, темно-синій костюм у смужку з краваткою в горошок. Перед камерою фотографа Сміт позував з сигаретою в руках.

Сміт привернув увагу глядачів своїм харизматичним виконанням ролі Деймона та зробив свого персонажа одним з найцікавіших у серіалі. Для ефектної фотосесії актор також задіяв усі свої таланти, тож кадри вийшли просто розкішними.



Метт Сміт у зйомці для мексиканського глянцю / Фото з Esquire



Метт Сміт у зйомці для мексиканського глянцю / Фото з Esquire



Метт Сміт у зйомці для мексиканського глянцю / Фото з Esquire



Метт Сміт у зйомці для мексиканського глянцю / Фото з Esquire



Метт Сміт у зйомці для мексиканського глянцю / Фото з Esquire