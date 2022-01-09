Мер'єм Узерлі з "Величного століття" позувала в стильному головному уборі на зиму: стильні фото

9 січня 2022 , 17:45
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Джерело:

інстаграм Мер'єм Узерлі

Німецько-турецька актриса Мер’єм Узерлі поділилася з прихильниками стильними світлинами. Зірка серіалу "Величне століття" позувала перед камерою в хутряній панамі.

Суперзірка Мер’єм Узерлі, що прославилася роллю Гюррем-Султан у драматичному серіалі "Величне століття", постала перед камерою в цікавому аутфіті.

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Знаменитість позувала перед турецьким фотографом Фетхі Карадуманом. 38-річна акторка одягнула для нової фотосесії класичний чорний світшот та шовкові лосини в квіти. Зірка зачесала волосся в пучок, випустивши передні пасма. Зверху вона одягнула стильний головний убір, який ідеально доповнить зимові аутфіти.

Мер’єм Узерлі доповнила свій look хутряною панамою в анімалістичний тигровий принт. Фанати, як завжди, захопилися новим образом акторки та потішили її схвальними відгуками в коментарях:

  • "Ти така красива";
  • "Головний убір – просто топ";
  • "Не можу перестати дивитися на тебе";
  • "Ви така струнка, дуже подобаються ваші фото".


Стильний головний убір Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму акторки


Стильний головний убір Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму акторки


Стильний головний убір Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму акторки

Які головні убори носять знаменитості

 – Ельза Госк приміряла стильну зелену шапку з шубою;

 – Соня Лісон цієї зими обирає шапку відтінку Very Perri;

 – Мей Маск гуляє у Швейцарії в балаклаві від бренду Bevza.

Автор: Юлія Турелик