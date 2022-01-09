Мер'єм Узерлі з "Величного століття" позувала в стильному головному уборі на зиму: стильні фото

Німецько-турецька актриса Мер’єм Узерлі поділилася з прихильниками стильними світлинами. Зірка серіалу "Величне століття" позувала перед камерою в хутряній панамі.

Суперзірка Мер’єм Узерлі, що прославилася роллю Гюррем-Султан у драматичному серіалі "Величне століття", постала перед камерою в цікавому аутфіті.

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Знаменитість позувала перед турецьким фотографом Фетхі Карадуманом. 38-річна акторка одягнула для нової фотосесії класичний чорний світшот та шовкові лосини в квіти. Зірка зачесала волосся в пучок, випустивши передні пасма. Зверху вона одягнула стильний головний убір, який ідеально доповнить зимові аутфіти.

Мер’єм Узерлі доповнила свій look хутряною панамою в анімалістичний тигровий принт. Фанати, як завжди, захопилися новим образом акторки та потішили її схвальними відгуками в коментарях:

"Ти така красива";

"Головний убір – просто топ";

"Не можу перестати дивитися на тебе";

"Ви така струнка, дуже подобаються ваші фото".



Стильний головний убір Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму акторки



Стильний головний убір Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму акторки



Стильний головний убір Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму акторки

Які головні убори носять знаменитості

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