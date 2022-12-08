Перед виходом серіалу на Netflix: Меган Маркл та принц Гаррі здійснили вражаючий вихід

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл нещодавно завітали на церемонію вручення премії Ripple of Hope Award. 41-річна голлівудська акторка сяяла в розкішній білосніжній сукні.

Знамените подружжя здійснило вихід у світ напереродні появи на стримінговій платформі Netflix документального серіалу про герцогів Сассекських. У серіалі подружжя розповідає версію своїх подій, які призвели до їхнього віддалення від британської королівської сім'ї. Перші три серії вийдуть вже сьогодні – 8 грудня, ще три – 15 грудня.

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Тож напередодні виходу серіалу принц Гаррі та Меган Маркл підігріли інтерес появою на церемонії Ripple of Hope Award принц Гаррі одягнув елегантний чорний смокінг та білу сорочку.

Меган Маркл приміряла білосніжну сукню з вирізом та відкритими плечами від бренду Louis Vuitton. Сукню на довгий рукав Меган доповнила чорними лакованими туфлями-човниками. Стилісти зачесали її волосся в пучок, а на обличчі зробили ніжний макіяж в коричневих тонах. Образ знаменитості доповнили довгі золоті сережки в мінімалістичному стилі та перстні на пальцях.



Розкішний вихід Меган Маркл і принца Гаррі / Фото з Yahoo!life

Меган Маркл та принц Гаррі отримали премію Ripple of Hope Award, вручену некомерційною організацією з прав людини Роберта Ф. Кеннеді. Пара була відзначена за гуманітарну роботу, яку вони проводять через свій власний фонд Archewell Foundation, де вони зосередилися на підвищенні поінформованості щодо питань, що стосуються расової справедливості, сексизму, психічного здоров'я та багато іншого.

Серіал "Меган і Гаррі": дивіться трейлер онлайн