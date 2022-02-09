Меган Фокс прийшла на день народження у спокусливому образі від Mugler: приголомшливі фото

Американська акторка Меган Фокс постійно вражає фанатів незабутніми образами. Зірка вчергове викликала захват у шанувальників від свого нового аутфіту.

Меган Фокс впродовж всього 2021 року вміло привертала до себе увагу папараці завдяки неймовірним образам. Тепер зірка ще більше на слуху, адже прихильники зі всього світу спостерігають за її романтичною історією кохання з Колсоном Бейкером.

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Майбутнє подружжя майже не розлучається на всюди ходить разом. На вихідних пара літала до Лас-Вегаса, а вчора, 8 лютого, завітала на день народження до співака Джейдена Хосслера.

Зіркова стилістка Мейв Рейлі, як завжди, допомогла Меган обрати такий look, аби затьмарити всіх гостей.

Образ Меган Фокс

35-річна акторка вже давно довела всім, що обожнює відверте вбрання, в якому вона себе почуває впевнено та комфортно. Зірка "Трансформерів" приміряла корсетний топ на бретелях зі шкіряними та прозорими вставками.

Меган Фокс доповнила верх асиметричною шкіряною мініспідницею. Довершили образ зірки колготки зі швом по центрі. Це виріб з колекції весна – літо 2020. Шов – основна фішка, яку представив Тьєрі Мюглер. Їх на подіумі презентувала Белла Хадід.

Знаменитість одягнула туфлі з браслетами від Jimmy Choo та обрала мінімалістичний аксесуар – чорну сумку. Волосся вона вклала у дрібні хвильки, а на обличчі зробила, як завжди, насичений макіяж.



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграм-сторіз



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму

Чим відомий бренд Mugler

Тьєррі Мюглер у своїх колекціях створював образи, які здатні підкреслити жіночу фігуру. У всіх елементах гардероба простежується підкреслена талія, структурна лінія плеча і силуети, що нагадують анатомічні контури. Його улюбленими тканинами були шкіра, вініл та прозора сітка, а чорний колір став головним елементом багатьох образів.



Знакове ДНК-стилю бренду Mugler / Фото з Getty Images