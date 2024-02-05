Меган вразила всіх гостей престижної церемонії своїм вбранням – вона одягнула відверту сукню, яка повністю оголювала її тіло.

Читайте також Дженніфер Лопес виступила на відомому шоу у топі від українського бренду: неперевершений образ

Актриса любить привертати на себе увагу на таких масштабних заходах, тож вчергове виділилася своїм провокаційним виходом. Меган Фокс прийшла на Греммі, оскільки зустрічається з музичним виконавцем Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Разом з ним вона з’являється на інших церемоніях, які пов’язані з музичною індустрією: MTV VMA, Billboard Awards тощо.

Образ Меган Фокс

Меган Фокс опублікувала у своєму інстаграмі світлини, які зробив для неї фотограф Джейкоб Вебстер. На чорному тлі акторка позувала у крихітній мінісукні з металевої сітки, яка оголювала її тіло. Під низ Фокс одягнула труси відтінку металік та доповнила образ босоніжками на масивній платформі та високих підборах.

На червону доріжку Меган Фокс не вийшла, втім західні джерела пишуть, що бачили її на вечірці Hollywood Palladium.

Довговолоса брюнетка кілька місяців тому підстригла волосся до довжини каре та перефарбувалась у насичено-рудий колір. Втім згодом Меган вирішила таки обрати для себе рожевий колір волосся.

Прихильники Меган Фокс також можуть побачити нове татуювання акторки, про яке вона розповідала в ЗМІ наприкінці 2023 року. Знаменитість повністю "забила" руку червоно-чорним тату.