Зухвалий образ Меган Фокс: фанати обурені тим, як вона виглядає

Популярна акторка Меган Фокс здивувала прихильників новим виглядом. Останнім часом знаменитість експериментує зі своєю зовнішністю та стала зовсім не схожою на довговолосу брюнетку з "Трансформерів".

Знаменитість Меган Фокс останній рік експериментує над своїми образами. Вона змінює колір волосся, довжину, стиль одягу та навіть макіяж. Нещодавно зірка фільмів опублікувала новий образ та вразила фанатів.

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Образ Меган Фокс

Акторка одягнула мереживну сукню, яка оголювала її зону декольте. Верх плаття вона довершила сірим жакетом та довгими шкіряними рукавицями. Для зухвалості Меган позувала перед камерою в чорних сонцезахисних окулярах.

На світлинах знаменитість постала в рожевому волоссі та дуже насиченому макіяжі з акцентом на очі в стилі smokey eyes та пухких губах, яким візажисти надали ще помітнішого ефекту завдяки контуру олівцем та блиску.

Відколи в ЗМІ просочилася інформація про зразу нареченого Колсона Бейкера та їхнє ймовірне розставання, Меган перестала здійснювати модні виходи та співпрацювати зі стилісткою Мейв Рейлі. Помітні зміни помітили фанати акторки, які пишуть, що їм не подобається, як почала виглядати актриса:

"Сумую за старою Меган Фокс";

"Вона вже навіть не схожа на саму себе";

"Меган Фокс, зупинися, будь ласка";

"Що з тобою сталося?".

Акторка Меган Фокс справді доволі сильно змінилася. Вона залишила позаду свої неймовірні образи, які з’являлися у всіх модних виданнях. Раніше кожен її вихід був бездоганний та продуманий до дрібниць, однак зараз Меган все частіше оголює тіло та вкрай рідко створює цікаві образи.

Як виглядала Меган Фокс раніше