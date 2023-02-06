Меган Фокс прийшла на Греммі зі струсом мозку в розкішному вигляді: вражаючі фото

Голлівудська акторка Меган Фокс прийшла зі своїм нареченим Machine Gun Kelly на вечірку Греммі. Зірка здивувала фанатів появою, оскільки напередодні перенесла струс мозку та навіть мала зламане зап’ястя.

На всесвітньо відомій церемонії Греммі зірки не лише за бажані статуетки, але й за увагу гостей та фанатів.

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Так, зірка "Трансформерів" вирішила не пропускати знамениту подію та прийшла на вечірку Греммі. Як завжди, вона справила на всіх феноменальне враження появою у розкішному вбранні.

Вже кілька років Меган Фокс тісно співпрацює із зірковою стилісткою Мейв Рейлі. Саме вона готує для знаменитості розкішні образи, які просто неможливо оминути увагою.

І хоч зірка мала бездоганний вихід, вечірка для неї була не надто простою. Напередодні Меган Фокс отримала струс мозку та має зламане зап’ястя. Спеціально для Греммі знаменитість зняла гіпс.

З літака, зі зламаним зап'ястям та струсом мозку, одразу приїхала на вечірку Греммі,

– зазначила Меган Фокс.

Акторка вирішила з’явитися на світському заходів в образі Джессіки Реббіт. Вона приміряла довгу атласну сукню-бюстьє, яка підкреслювала зону декольте. Корсетний верх був доповнений драпіруванням, яке особливо модне в цьому році.

Образ знаменитості доповнювало кількашарове кольє та мінімалістичні сережки. Стилісти зробили їй зачіску у стилі Джессіки Реббіт з мультфільму "Хто підставив кролика Роджера", а візажисти нанесли бездоганний макіяж.

Наречений акторки Колсон Бейкер одягнув чорний класичний костюм. Під низ він приміряв білу водолазку з камінцями та доповнив look лоферами.