Верх лицемірства: Меган Фокс і Колсон Бейкер поглумилися над християнською вірою

Акторка Меган Фокс та її коханий музикант Machine Gun Kelly люблять привертати до себе увагу епатажними образами. Напередодні Геловіну зіркова пара продемонструвала перевтілення, які образили християн. Вони поглумилися над християнською вірою.

Епатажний Колсон Бейкер завжди привертав до себе увагу папараці. Високий зріст, безліч татуювань, кольорове волосся, пірсинги та епатажне вбрання дозволяли йому виражати свою особистість так, як йому цього хотілося.

Читайте також Дружина Франкенштейна, Містік і Лілу: найкращі перевтілення зірок на Геловін 2022

Сексуальна Меган Фокс на початку стосунків вражала своїми бездоганними образами, які не були вульгарними, а лише підкреслювали її струнке тіло та пишні форми.

Втім останнім часом Меган та Колсон почали створювати чимало парних епатажних образів, які є занадто відвертими.

Так, на одній із геловінських вечірок акторка та музикант переборщили зі своїми перевтіленнями та образили християн своїми витівками.

Музикант Machine Gun Kelly одягнув рясу священика, тримаючи у руках червоне вино, яке в церкві представляє кров Ісуса Христа. В іншій руці він давав Меган хліб, який в церкві використовують для причастя.

У неділю причащаємося,

– підписала фото Меган Фокс.

Акторка Меган Фокс стояла на колінах у надзвичайно провокаційному образі. Вона одягнула латексну білизну, яку доповнила колготками в сіточку та високими лакованими ботфортами на підборах. На її шиї був чокер з ланцюгом, за який її тримав скандальний хлопець. Також для такого перевтілення Меган затонувала волосся у попелястий колір.



Меган Фокс і Колсон Бейкер поглумилися над християнством / Фото з Instagram



Меган Фокс і Колсон Бейкер поглумилися над християнством / Фото з Instagram



Меган Фокс і Колсон Бейкер поглумилися над християнством / Фото з Instagram

У мережі люди одразу вибухнули гнівними коментарями та зазначили, що скандальна парочка вже перевершила себе і зробила просто абсурдні речі заради уваги до себе.