Запропонував своє авто: щемлива історія знайомства Масі Найєма та Катерини Возіанової
Засновниця бренду Indposhiv Bespoke House Катерина Возіанова розповіла, за яких обставин адвокат та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм запропонував їй своє авто, не будучи з нею знайомим.
Засновниця майстерні з пошиття чоловічих костюмів Indposhiv Bespoke House Катерина Возіанова в інтерв’ю для 24 каналу розповіла, як познайомилася з Масі Найємом та як зрозуміла, що вона знайшла героя для нового кампейну.
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Восени обличчям колекції чоловічого одягу став адвокат та військовий ЗСУ Масі Найєм. У червні він отримав важке поранення, в результаті якого втратив одне око.
Катерина Возіанова розповіла, що водій розбив її автомобіль, і тоді Масі, не будучи з нею знайомим, запропонував свою юридичну допомогу у справі ДТП, а також своє авто, оскільки він лежав у шпиталі, а машина йому була непотрібна.
Засновниця бренду Indposhiv розповідає, що була в абсолютному шоці від цього. Катерина відмовилася скористатися такою пропозицією, оскільки не могла собі цього дозволити, втім захотіла побачити Масі та поспілкуватися з ним, коли він вийде зі шпиталю.
Він вийшов, ми з ним познайомилися, Масі прийшов у Indposhiv, і тоді я зрозуміла, що в мене склався пазл і ось це обличчя підходить під всі критерії. Це був наш обов’язок продемонстувати країні та світові, як виглядають українські чоловіки зараз,
– зазначила Возіанова.
Катерина також додала, що коли вони відзняли дуже потужний кампейн, то стало зрозумілим, що вони на правильному шляху.
"Це стосується не демонстрації військових чи якогось хайпу. Справа у чоловіках, які несуть дуже потужний меседж, і нам хочеться, щоб його можна було зчитати", – додала Катерина Возіанова.