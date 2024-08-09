Маша Єфросиніна замилувала образом у жакеті та штанах палаццо: чарівні фото
Джерело:Маша Єфросиніна
Телеведуча Маша Єфросиніна ретельно підходить до вибору вбрання під час важливих подій чи виступів. Вона любить елегантний одяг, тож дотримується своїх вподобань навіть під час прогулянок.
Знаменитість здійснила модний вихід у Києві та вирішила поділитися світлинами зі своїми підписниками. Маша Єфросиніна знається на моді, тому завжди складає для себе стильні аутфіти. Цього разу вона продемонструвала вбрання з базового гардероба, яке вміло поєднала між собою.
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Красивий look Маші Єфросиніної
Телеведуча одягнула чорну майку з глибоким декольте, яка підкреслювала її бюст та доповнила сірим класичним жакетом. Низ Єфросиніна довершила чорними штанами палаццо та лакованими босоніжками.
Вона зачесала волосся у хвіст та додала останні штрихи образу завдяки масивним золотистим сережкам, сонцезахисним окулярам "котяче око" та коричневій сумці Saddle bag від Dior, яка коштує понад 4 тисячі доларів.
У гардеробі телеведучої є чимало брендового вбрання від українських та іноземних брендів. Також Маша Єфросиніна має багато сумок від люксових марок та коштовні прикраси від знаменитого ювелірного бренду Cartier.
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