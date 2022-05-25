Малевич, Приходько та Корчинський: Etnodim присвятив колекцію вишиванок українським художникам

Український бренд вишиванок Etnodim представив художню колекцію вишиванок, яку присвятив знаменитим українським художникам.

Etnodim презентував не просто вишиванки, а вироби з історією. У колекціях бренду є вишиванки, присвячені Розстріляному Відродженню, Криму, Квітам України, київським каштанам і унікальній українській мозаїці.

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"До кого ми звернулися сьогодні? Хто вони? Творці культурної картини України. Ті, хто надихає наших дизайнерів. Ті, що продовжують давати поштовх та життя всьому українському. Так само як музеї та галереї зберігають цінні картини, тепер і ми маємо власну художню колекцію, якою хочемо поділитися з вами", – зазначила команда Etnodim.

Героями художньої колекції стали Казимир Малевич, Олександра Екстер, Іван-Валентин Задорожний, Олександр Саєнко, Іван Приходько, Юлія Гушул, Ганна Собачко-Шостак та Василь Корчинський.

До художньої колекції увійшли сім вишитих суконь, шість вишиванок і льняна камізелька. У кожному виробі є збережений почерк, особлива стилістика та кольори автора, якому присвячений елемент гардероба.

Сукня Pryhodko

Дизайн суконь натхненний світоглядом та роботами Івана Приходька – українського художника, який на полотні малює казкових тварин усіх кольорів веселки.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду

Сукня Sobachko

Дизайн сукні натхненний роботами Ганни Собачко-Шостак – художниці, яка все життя малювала квіти. Вона створила їх тисячі.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду

Сукня та жилетка Zadorozhniy

Дизайн сукня з жилеткою натхненний неповторним стилем Задорожнього. Іван-Валентин Задорожний - визначний майстер живопису, монументальних форм зображення, творець плакатів, художніх проєктів.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду

Сорочка Korchynskyi

Дизайн сорочки натхненний роботами художника Василя Корчинського, зокрема витинанками. За 40 років творчості Василь створив кілька тисяч витинанок. Ілюстрував ними "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського (12 робіт), цілу низку поезій епохи Відродження.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду

Cорочка Saenko

Дизайн сорочки натхненний роботами Олександра Саєнко. Орнамент виконаний в стилі та кольорах, притаманних художнику-графіку. У своїх мозаїках автор зображував природу, тому на сорочці можна знайти її елементи ; лелеки, листя очерету та інші рослини.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду

Сукня та сорочка Gushul

Дизайн сукні натхненний яскравими та життєрадісними роботами Гушул, в яких відчувається зв'язок з природою і з чимось надприродним. Юлія Гушул - українська художниця та керамістка. Її мистецтво ідентифікують як наївне малярство.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду

Сукня Ekster

Дизайн сукні натхненний роботами Олександри Екстер. Техніка виконання - "Аплікація".

Сукня складається з різних яскравих кольорів тканин, чітких та різких ліній, що підкреслюють неповторний стиль художниці.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду

Сукня Malevych

Дизайн сукні натхненний роботами Казимира Малевича. Сарафан нагадує роботи К. Малевича, у стилі супрематизму, в якому він працював. Прямі геометричні фігури добре прослідковуються у верхній частині виробу та по низу сарафану.



Etnodim презентував художню колекцію вишиванок / Фото з сайту бренду